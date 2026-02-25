Teknisk skribent för teknisk handbok
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som kan ta fram en teknisk handbok åt en kommunal verksamhet. Uppdraget handlar om att strukturera och formulera teknisk information på ett sätt som är lätt att förstå och använda i drift, förvaltning och vidareutveckling. Du arbetar nära relevanta intressenter för att samla in underlag och omsätta det till en sammanhållen och kvalitetssäkrad handbok.
ArbetsuppgifterTa fram och sammanställa en teknisk handbok baserat på befintligt underlag och information från verksamheten.
Intervjua och samverka med berörda parter för att säkerställa korrekt och komplett innehåll.
Strukturera, formulera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation med tydlig målgruppsanpassning.
Säkerställa spårbarhet och konsekvent begreppsanvändning i dokumentationen.
KravDokumenterad förmåga att producera teknisk dokumentation med hög tydlighet och kvalitet.
Erfarenhet av att samla in krav och underlag från flera intressenter och omsätta det till användbar dokumentation.
Förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetssäkra innehåll.
