Affärsutvecklare Plattform till SSG
Experis AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2026-05-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens digitala affär inom svensk industri?
Nu söker SSG en affärsdriven Affärsutvecklare till en nyckelroll där du får vara med och bygga upp nästa generations plattformserbjudande. Är du redo att driva förändring och skapa nya möjligheter i en växande digital satsning? Då kan det här vara något för dig!
På SSG utvecklar vi digitala lösningar och tjänster som hjälper industrin att arbeta säkrare, smartare och mer hållbart. Nu står vi inför en strategisk förflyttning där vi går från att arbeta i separata delar till att bygga en gemensam och skalbar plattform med nya tjänster, affärsmöjligheter och möjligheter att växa internationellt.
Om rollen
Som Affärsutvecklare får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla företagets framtida plattformserbjudande. Rollen är ny, vilket innebär stora möjligheter att vara med och påverka och forma både arbetssätt, processer och affärsupplägg framåt. Här får du kombinera strategi, innovation och kommersiellt tänkande i en roll med stor påverkan, där du bidrar till att utveckla både affären och arbetssätten framåt.
Du arbetar nära flera delar av organisationen, som produktutveckling, försäljning och ekonomi, och fungerar som en viktig länk mellan strategi och genomförande. Fokus ligger på att utveckla nya affärsmodeller, skapa smarta erbjudanden och hitta nya möjligheter för tillväxt och lönsamhet.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt - från att ta fram analyser och beslutsunderlag till att vara med och driva införandet av nya affärslösningar i organisationen. Du är också med och utvecklar kundkommunikation, prissättning och nya samarbeten och du rapporterar till SSGs Chief Revenue Officer.
Tjänsten är placerad i Sundsvall
Rollen passar dig som gillar förändring, affärsutveckling och att bygga nytt tillsammans med andra, samtidigt som du vill ha stor möjlighet att påverka företagets framtida affär.
Vem är du
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av affärsutveckling, kommersiell strategi, prismodeller samt SaaS- och plattformsaffärer. Du har arbetat med att utveckla och implementera nya affärsmodeller och är van vid nära samarbete med ledning, sälj, produkt och ekonomi. Du har erfarenhet av att ta fram business case, prislogik och andra kommersiella beslutsunderlag, gärna i samband med förändringsarbete kopplat till digitala tjänster och plattformsbaserade erbjudanden.
Som person är du affärsorienterad och trivs i dynamiska miljöer där verksamheten utvecklas kontinuerligt och förändras över tid. Du har en naturlig förmåga att navigera mellan många olika kontaktytor och arbetar på ett kommunikativt och tydligt sätt. Du etablerar goda relationer och bidrar till att engagera andra i den gemensamma riktningen framåt. Du har en väl utvecklad analytisk förmåga som gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor, se mönster och skapa tydlighet där det behövs.
Vad SSG kan erbjuda dig
SSG är i en stark tillväxtfas och du blir en viktig del av det strategiska arbetet. Vi erbjuder dig ett variationsrikt arbete med tekniker i framkant där du får vara en del av både utveckling och utmaningar. Vi arbetar i agila tvärfunktionella produktteam och har korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka utvecklingen inom respektive ansvarsområde.
Förmåner för dig som medarbetare hos SSG:
Modernt kontor med egna arbetsplatser
Inspirerande mötesytor med studio, arkadspel och en 3D-printer
Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
Kompetensutveckling på arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
Arbetstidsförkortning med lediga dagar och sommar-/vintertid
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
Vinstdelning när det går bra för SSG
Om SSG
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörsbolag och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.Publiceringsdatum2026-05-26Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Frisendahl på telefon 070-3774546, karin.frisendahl@jeffersonwells.se
.
Din ansökan vill vi ha via länken nedan senast den 14 juni. Vi arbetar med löpande urval.
ManpowerGroup Nordics is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Esplanaden 6 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
Contact
Karin Frisendahl karin.frisendahl@jeffersonwells.se +46703774546 Jobbnummer
9929769