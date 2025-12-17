Teknisk säljare till Lundaman
2025-12-17
Därför är du viktig
Du är inte bara en säljare, du är den som får tekniken att bli begriplig, värdeskapande och självklar för kunden. Du gillar att bygga relationer, förstå behov på djupet och presentera lösningar som faktiskt gör skillnad i kundens vardag. På Lundaman får du arbeta nära svensk industri och vara med och modernisera en traditionell bransch.
Här får du frihet att driva försäljningen på ditt sätt - men aldrig ensam.
Det här är Lundaman Instrument
Lundaman Instrument är en av Sveriges ledande leverantörer av hjullastarvågar till lastmaskiner och truckar. I över 30 år har de utvecklat användarvänliga och tillförlitliga lösningar för att väga och följa upp materialhantering. Med ett helhetskoncept som inkluderar försäljning, installation, utbildning, service och vidareutveckling är de ett självklart val för många industriföretag.
Företaget har svenskutvecklade produkter och egna systemlösningar som hjälper kunderna att få bättre koll - från lastning på arbetsplatsen till kopplingar mot affärssystem.
Vår kultur
Hos Lundaman präglas vardagen av enkelhet, teamkänsla och ett genuint intresse av att göra affärer. Vi är ett företag med långsiktiga kundrelationer, där kundens behov alltid kommer först. Här jobbar du i en organisation som är prestigelös, kompetent och handlingskraftig och där idéer tas på allvar och beslutsvägarna är korta.
Fokus i din roll
Som säljare hos Lundaman ansvarar du för att utveckla relationer med både nya och befintliga kunder inom din region i Mellansverige. Du utgår från din hemort och planerar dina dagar självständigt med stor frihet under ansvar.
Rollen innebär att:
Driva hela säljprocessen, från första möte till avslutad affär
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera kundbehov och presentera tekniska lösningar
Genomföra kundbesök och produktdemonstrationer
Samarbeta med kollegor inom sälj och teknik
Dokumentera dina insatser för bra uppföljning och leverans
Om vi får önska
Vi tror att du har några års erfarenhet av uppsökande försäljning och känner dig trygg i att jobba mot både nya och befintliga kunder.
Det är ett extra plus om du:
Har erfarenhet av teknisk försäljning av hård eller mjukvara
Har ett intresse för teknik och gillar att förstå hur saker fungerar
Har arbetat i en självständig roll med eget ansvar för din region
Är det rätt plats för dig?
Du kommer trivas hos oss om du gillar att arbeta självständigt, men också uppskattar att bolla idéer och fira framgångar tillsammans med ett team. Du är en person som tar initiativ, är nyfiken på kundens vardag och drivs av att hitta rätt lösning - inte bara stänga en affär.
Du är strukturerad, kommunikativ och bra på att skapa förtroende. Och viktigast av allt så har du nyfikenheten med dig i mötet med andra människor.
Vill du vara med och forma framtidens lösningar för svensk industri? Då ser vi fram emot din ansökan.
Bra att veta
Du utgår från din hemort, med fördel Jönköping.
Tillsvidare, heltid.
Tillgång till förmånsbil.
Möjlighet till kontorshotell.
Du rapportera till försäljningschef.
Visa ditt intresse senast den 18 januari 2026, urval kan komma att ske löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elina Terne, 073-039 70 04, eller Ida Jergell, 073-706 80 80.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
