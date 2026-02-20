Teknisk säljare till Armatec!
2026-02-20
Armatec söker nu en passionerad teknisk säljare som vill vara en del av ett ledande team inom branschen. Vill du vara en del av ett familjärt företag där teknisk expertis är nyckeln till framgång och hållbarhet är i centrum? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Armatec tillhör Ernströmgruppen och är en del av affärsområdet Flow Technology, där de utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och processer. Alla Armatecs tekniska lösningar skräddarsys för varje kunds specifika behov. Deras fokus ligger därmed på att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Lösningarna som Armatec erbjuder inkluderar bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, samt styr- och reglerteknik samt energieffektivisering.
Tillsammans med kollegor runt om i landet bidrar de med djup teknisk kunskap ute hos varje kund. Med sina tre kärnvärden - kompetens, engagemang och kundnytta - håller Armatec sig ledande i branschen!
Om rollen
Huvudsyftet med rollen är att marknadsföra Armatecs produkter genom att vara ute hos kunder och bygga relationer. I rollen som Armatecs nya tekniska säljare kommer dina arbetsuppgifter att variera, från kundbesök inklusive nykundsbearbetning till deltagande i marknadsaktiviteter såsom mässor, seminarier och branschsammankomster med mera.
Främst kommer du att vara ute hos kund, så det är viktigt att du trivs med att arbeta både självständigt och ansvarstagande. Du utgår från Malmökontoret men kommer att resa runt om i Skåne, Småland och Blekinge. I din roll som teknisk säljare kommer ditt fokus också att ligga på att samarbeta med försäljningsingenjörerna för att optimera besöksrutiner och försäljningsstrategier. Det kommer att ligga inom ditt ansvarsområde att uppdatera och underhålla kundregistret samt överblicka offerter och följa upp befintliga kunder.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett engagerat team med mycket teknisk kompetens som finns där för stöttning och coachning.
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner så som friskvårdsbidrag, förmånsbil, försäkringar, resultatbonusar, kontorsaktiviteter med mera.
• Frihet under ansvar, där självledarskap uppmuntras.
• Arbeta i en spännande bransch, där teknik och hållbarhet ligger i fokus.
VI SÖKER DIG SOM
• Arbetslivserfarenhet inom liknande branscher, exempelvis VVS eller energi
• Har relevant arbetslivserfarenhet inom försäljning
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har ett tekniskt intresse
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial utbildning inom teknikområdet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nätverkande
• Serviceinriktad
• Anpassningsbar
• Resultatinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
