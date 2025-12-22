Teknisk Säljare / Projektledare - Smemo AB
Smemo AB är ett stabilt och tekniskt avancerat legoföretag inom plåtbearbetning med ca 65 anställda och en omsättning på 140 mkr. Företaget ingår i koncernen Hillex där familjen Thulins kunskaper kring pressade, stansade och laser skurna plåtdetaljer har samlats genom lång erfarenhet menockså genom ständig vilja att testa gränser och prova nya metoder. Utvecklingen fortsätter och vi vill vara en del av denna utveckling. Med starkt fokus på automation, lösningsorienterade kundprocesser och strategiska investeringar kombinerar vi innovativ teknik med nära kundrelationer. Ledord som i framkant, långsiktighet och teknisk kompetens odlas tydligt i Smemos verksamhet.. Läs gärna mer om oss på www.smemo.se.
På SMEMO finns en hög teknisk kompetens och ett gemensamt kunnande som gör att vi ligger långt fram i vår bransch. Vårt arbetssätt präglas av långsiktighet, generositet och fokus på lösningar - något som skapar förtroende hos både kunder, samarbetspartners och medarbetare. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!
Vi befinner oss i en utvecklings- och tillväxtfas med en hög investeringstakt i både teknik och maskinpark. Det ger oss god kapacitet och möjlighet att vidareutveckla våra affärsmöjligheter. Vi utvecklar och tillverkar avancerade, kundanpassade detaljer med plåt, tråd och rör som utgångsmaterial. Tack vare en bred och modern maskinpark kan vi leverera lösningar från låg- till högvolym. Våra kunder finns inom flera branscher, bland annat fordonsindustrin, säkerhet, energi, butiksinredning och outdoor. Denna bredd ger både stabilitet och goda förutsättningar för fortsatt utveckling även i mer utmanande marknadslägen.
Om rollen
Vi söker nu en TEKNISK SÄLJARE / Projektledare som vill ta en aktiv roll i vår fortsatta affärsutveckling. Du blir en del av säljteamet på fyra personer och har ett helhetsansvar för att driva affärer och projekt från första kundkontakt till levererad teknisk lösning. Rollen omfattar arbete mot befintliga kunder, samtidigt som du också arbetar med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Du omvandlar kundbehov till tekniskt genomarbetade och konkurrenskraftiga produktionslösningar i nära dialog med kund. Arbetet spänner över hela processen - från förfrågan, tekniskt förslag och kalkyl till offert, order, produktion och uppföljning. Du arbetar löpande med prognoser och prisförhandlingar och förväntas bidra med idéer kring tekniska lösningar och förbättringar. I rollen samarbetar du nära kollegor inom säljteamet och framförallt med funktioner som kvalitet, verktyg, order/planering och produktion. Det tvärfunktionella samarbetet är en viktig del av SMEMOs sätt att arbeta. Tjänsten har en tydlig projektledande karaktär, vilket innebär att du till stor del är på plats hos oss i Hillerstorp för att vara nära verksamheten. Kundbesök blir successivt en naturlig del av rollen.
Vi erbjuder en roll i ett tekniskt starkt bolag med korta beslutsvägar, hög ambitionsnivå och tydligt framtidsfokus. Du får arbeta nära både affär och produktion och vara en viktig del i att utveckla långsiktiga kundrelationer och hållbara tekniska lösningar.
DIN PROFIL
Vi söker dig som vill göra skillnad - och har drivet att både utveckla affärer och driva projekt. Du har en teknisk bakgrund från tillverkande industri och erfarenhet av industriella processer i ett kundnära samarbete. Du kombinerar affärsförståelse med ett genuint tekniskt intresse och har förmåga att strukturera och driva parallella processer/projekt. Erfarenhet av plåtförädling är meriterande. Du arbetar metodiskt, är van att dokumentera och har ett kommunikativt och relationsskapande arbetssätt. Engelska språket är naturligt för dig och du är bekväm i en internationell kontext.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar SMEMO med FindMood. Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se.
Ansvarig rekryterare är Anna Andersson och hör gärna av dig med frågor under hela processens gång till 0708-941101. Vi räknar med att påbörja urvalsarbetet under vecka 4. Önskar en God Jul och ett Gott Nytt 2026 så länge. Hoppas vi hörs! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
