Teknisk Säljare Med Erfarenhet - Pmc Attachment
FSK Group AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Ulricehamn
, Eksjö
eller i hela Sverige
PMC ATTACHMENT är en av norra Europas ledande tillverkare av integrerade gaffelspridningsaggregat med sideshift. Vi ingår i Dacke industri med 1700 anställda och med omsättning på 4,5 miljarder sek.
Teknisk Säljare med erfarenhet från truckbranschen - Vill du ta nästa steg i karriären?
PMC Attachment i Vaggeryd är inne i en stark tillväxtfas och söker nu en Teknisk Säljare som vill vara med och utveckla vår affär, skapa långsiktiga kundrelationer och hjälpa oss att ta mer marknad. Vi är ett innovativt företag som i över 30 år har utvecklat och tillverkat gaffelspridningsaggregat med tillbehör av hög kvalitet till OEM-fabriker och återförsäljare. Sortimentet har under senare år breddats till att även omfatta elektromekaniska produkter.
Om rollen
Som Teknisk Säljare hos oss får du en mångsidig och affärsdriven roll med stort inflytande. Du ansvarar för att bygga lönsamma och långsiktiga kundrelationer och driver försäljning av både nya produkter och reservdelar - till befintliga och nya kunder och återförsäljare. Du får helhetsansvar för affären och arbetar nära vårt familjära team på 13 personer, där samarbete och frihet under ansvar är en självklarhet. Hos PMC attachment är det alltid laget före jaget som gäller. Du får tydliga mål men ansvarar själv för att planera dina dagar.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Ansvara för att bygga nya lönsamma och långsiktiga kundrelationer
• Kundbearbetning på fältet i Sverige,Finland,Danmark och Norge av nya och befintliga kunder.
• Planera och prioritera dina arbetsdagar för att nå uppsatta mål.
Om dig
Vi söker dig som är social, resultatorienterad och nyfiken på teknik. Du har ett affärsmässigt arbetssätt och trivs med att skapa och utveckla kundrelationer främst inom B2B. Vi söker dig som har gedigen branscherfarenhet. Du är orädd och lägger upp smarta planer för att lyckas. Du behöver vara van att arbeta självständigt och ha ett starkt driv att nå dina mål.
Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska.
Varför PMC Attachment?
Hos oss blir du en del av ett familjärt team med stark sammanhållning och korta beslutsvägar. Vi erbjuder en arbetsmiljö där frihet under ansvar är en självklarhet och där du får möjlighet att påverka och utvecklas i takt med företagets tillväxt. Vi har en stark ägare samt har branschledande trucktillverkare som kunder.
Redo att ta nästa steg? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av PMC Attachments resa mot framtiden!
I denna rekrytering samarbetar PMC Attachment med FSK.
Ansvarig rekryterare: Fredrik Fernström - fredrik.fernstrom@fskgroup.se
För att ansöka, besök: https://www.fskgroup.se/talenthub Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9635654