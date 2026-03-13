Teknisk Säljare
GV Stars Bemanning AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-03-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som teknisk säljare får du en nyckelroll i företagets fortsatta utveckling och arbetar nära både kunder och interna tekniska resurser. Du bidrar med lösningsorienterad rådgivning, tar fram offerter och använder SolidWorks vid behov. Rollen erbjuder en varierad vardag med både kundkontakt och tekniska uppgifter, och du blir en del av ett engagerat och kompetent team.
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, engagerad och har erfarenhet från industrin eller verktygskonstruktion. Du trivs i en miljö där teknik, precision och kundfokus står i centrum, och där din förmåga att förstå kundens behov och diskutera lösningar gör skillnad i vardagen.Profil
Vi söker en engagerad och tekniskt nyfiken person som trivs i en roll med mycket kundkontakt och fokus på service. Har du erfarenhet från industrimiljö, verktygskonstruktion eller liknande tekniska områden är det meriterande. Rollen passar dig som gillar att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär.
Du har lätt för att förstå kunders behov och kan på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt diskutera möjliga lösningar. Att skapa goda och långsiktiga relationer faller sig naturligt för dig. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och van att ta egna initiativ. Du uppskattar att arbeta i ett mindre team där samarbetet är tätt, tempot är dynamiskt och där besluten fattas snabbt.Kvalifikationer
• B-körkort samt tillgång till egen bil.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Ytterligare språk är en fördel.
• Grundläggande erfarenhet av CAD-program, gärna SolidWorks.
• Vana av att arbeta med kunder, exempelvis inom försäljning, rådgivning eller teknisk support.
• Bakgrund från industri, verkstadsarbete, produktion eller motsvarande verksamhet är meriterande.
Meriterande:
• Bakgrund inom teknisk försäljning eller arbete med offerter.
• Vana vid att ta fram tekniska lösningsförslag för kunder.
• Erfarenhet av CRM-system eller andra verktyg för dokumentation och uppföljning.
• Kunskap om verktygskonstruktion, mekanik eller pressverktyg.
• Förståelse för ritningsläsning och produktionsrelaterade processer.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som Teknisk Säljare är en direktrekrytering med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning
Om företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), https://gvstars.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Arbetsplats
Gv Stars Bemanning AB Kontakt
Hassan Nqila hassan@gvstars.se +46 72 971 74 34 Jobbnummer
9796272