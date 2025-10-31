Teknisk säljare
Bufab Sweden AB / Säljarjobb / Sandviken Visa alla säljarjobb i Sandviken
2025-10-31
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bufab Sweden AB i Sandviken
, Västerås
, Täby
, Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Nu stärker vi på Bumax vår nordiska försäljningsorganisation med en ny roll och söker en teknisk säljare som vill vara med och utveckla våra affärer i Sverige och Danmark.
Vill du vara med och leverera tekniska lösningar som används i några av världens mest avancerade miljöer - från rymden till havsbotten?
Bumax är ett svenskt premiumvarumärke som tillverkar rostfria fästelement i världsklass och vi är kända globalt som "the world's strongest stainless-steel bolts". Våra produkter används i några av världens mest krävande miljöer, från rymd och försvar till energi och transport. Som en del av Bufab Group kombinerar vi teknisk expertis, innovation och hållbara material för att hjälpa våra kunder bygga starkare, säkrare och mer tillförlitliga lösningar.
Din roll hos oss
Som teknisk säljare får du en nyckelroll i att bygga och utveckla kundrelationer - framför allt nya men också befintliga. Du arbetar nära konstruktörer, inköpare och andra beslutsfattare för att erbjuda tekniska lösningar som gör verklig skillnad. Med Bumax i portföljen representerar du ett varumärke som står för hög prestanda, tillförlitlighet och långsiktig hållbarhet. Du rapporterar till Arthur Smith, Regional Sales Manager - Nordics, och samarbetar globalt med kollegor inom försäljning, teknik och produktion.
Dina ansvarsområden
- Identifiera och utveckla affärsmöjligheter i Sverige och Danmark genom proaktiva och värdebaserade försäljningsaktiviteter
- Skapa och utveckla starka kundrelationer
- Arbeta nära konstruktörer för att få in våra produkter redan i designfasen
- Delta på mässor, kundmöten och tekniska event
- Dokumentera aktiviteter i vårt CRM-system
Vem är du?
Du är en relationsbyggande teknisk säljare som trivs med att kombinera teknik och affär för att skapa förtroende. Att förstå kundens utmaningar och hitta lösningar som gör skillnad, både tekniskt och kommersiellt, är något som driver dig i vardagen. Det tillsammans med ditt självständiga och strukturerade arbetssätt är något som skapar förutsättningar till ökad närvaro hos dina kunder. Givetvis trivs du med att samarbeta med kollegor för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både Bumax och våra kunder.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, gärna inom komponenter eller material
- Teknisk utbildning eller stort intresse för konstruktion och teknik
- Vana vid värdebaserad försäljning och lösningsorienterade kunddialoger
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och känner dig trygg i att kommunicera både i tal och skrift på engelska. Kunskaper i något annat nordiskt språk är meriterande.
Dina kunder finns från Stockholm och söderut i Sverige samt i Danmark, och du kan ha din bas på något av våra kontor i Värnamo, Göteborg, Örebro eller Åshammar (i framtiden Sandviken). Cirka 50 % av arbetet sker hos våra kunder i Sverige och Danmark.
Vi erbjuder dig
- Möjlighet att representera ett världsledande varumärke inom rostfria fästelement
- Konkurrenskraftig lön, bonussystem samt tjänstebil och andra verktyg du behöver för att lyckas i rollen
- Möjlighet för personlig utveckling och karriär i ett växande företag
- En internationell och entreprenöriell miljö inom både Bumax och Bufab Group
När du blir en del av oss
På Bumax är vi cirka 70 medarbetare, varav drygt 50 arbetar i Åshammar där vår produktion är baserad. Vi är ett sammansvetsat team med hög teknisk kompetens och stort kundfokus. Just nu är vi inne i en spännande fas - vi har påbörjat bygget av vår nya fabrik i Sandviken, som kommer att ge oss en toppmodern produktionsmiljö när vi flyttar in sommaren 2027. Vår vardag präglas av innovation, kvalitet och ett starkt engagemang för våra kunder, och vi ser fram emot att välkomna dig till vår vardag! Läs gärna mer om oss och lär känna dina framtida kollegor https://bumax-fasteners.com/about-bumax/
Vill du bli vår nya kollega?
Då vill vi såklart veta mer om dig, senast den 30 november. Vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av hantering av personuppgifter. Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta din blivande chef Arthur Smith (mailto:arthur.smith@bumax.se
) och har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Lotta Ryman (mailto:lotta.ryman@bufab.com
). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bufab Sweden AB
(org.nr 556082-7973) Arbetsplats
Bumax Jobbnummer
9584041