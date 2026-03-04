Teknisk roll inom områdesskydd och säkerhet
Har du tekniskt intresse och vill arbeta brett inom installation, drift och service av avancerade säkerhetslösningar? Heda Security fortsätter växa och söker nu en servicetekniker till Luleå som vill bidra till tryggare och säkrare miljöer hos kunder i regionen.
Information om tjänsten
I rollen arbetar du med installation, driftsättning och service av motoriserade grindar, bommar och larmstaket. Du stöttar kunder genom felsökning inom el och elektronik, utför mekaniska justeringar samt deltar i förbättringsarbete kring tjänster och processer. Du får en gedigen introduktion för att komma in i rollen på ett bra sätt.
Arbetsområdet sträcker sig från Skellefteå till Kiruna och innefattar dagsresor samt vissa övernattningar.
Om Heda Security
Heda Security är en etablerad aktör inom områdesskydd med över 25 års erfarenhet. Bolaget levererar lösningar till kunder med höga krav på kvalitet och säkerhet. Här får du arbeta i en miljö med tydligt fokus på långsiktighet, teknik och service.
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse och vill utvecklas i rollen
Har erfarenhet från teknik, el, fordon eller industri är meriterande
Behärskar svenska och engelska
Har B-körkort
Vi ser att du är strukturerad, serviceorienterad och trivs i en självständig roll där du planerar ditt eget arbete.
Övrigt
Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00, med beredskap vid behov
Placering: Luleå
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Frågor om tjänsten besvaras av Hanna Degerhäll (alma.jonsson@pn.se
).
Urval sker löpande.
KONTAKT: Alma Jonsson/ alma.jonsson@pn.se
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
