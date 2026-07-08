Teknisk Projektledare till SeaPattern
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-08
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, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om företaget SeaPattern bygger nu upp ett nytt specialistteam för ett säkerhetskritiskt projekt. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla avancerade tekniska lösningar där kvalitet, driftsäkerhet och leveransförmåga står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där komplex problemlösning, innovation och samarbete är en naturlig del av vardagen. Du blir en del av ett erfaret team som drivs av att skapa robusta system för samhällsviktig verksamhet – där varje leverans har betydelse.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare hos SeaPattern har du en central position där du leder komplexa FoU- och teknikprojekt från planering till implementation. Du ansvarar för att driva projekt framåt med fokus på struktur, kvalitet och resultat, samtidigt som du säkerställer att tidplaner, resurser och milstolpar följs upp och levereras enligt plan. Rollen innefattar ett nära samarbete med kollegor inom utveckling, produktion och ledning samt löpande kontakt med både interna och externa intressenter. Med tydlig kommunikation och ett strukturerat arbetssätt bidrar du till effektiva projekt och leveranser med hög kvalitet.
I rollen kommer du även att
Projektleda testprogram från planering och produktionsberedskap till genomförande, dokumentation och analys.
Planera och följa upp projektens tidplaner, resurser och milstolpar.
Identifiera och hantera risker samt säkerställa projektens framdrift.
Samordna tvärfunktionella team och kommunicera med både interna och externa intressenter.
Driva uppföljningar, kontinuerliga förbättringar och utvecklingen av effektiva arbetssätt.
Ta fram dokumentation och dashboards som skapar transparens och ger en tydlig bild av projektens status.Profil
Du är en strukturerad och lösningsorienterad projektledare som trivs med att driva komplexa tekniska projekt i mål. Du har en dokumenterad förmåga att leverera resultat i tid och inom budget och har förmågan att skapa struktur även i miljöer där förutsättningarna förändras.
Du har en stark analytisk förmåga och fattar beslut baserade på fakta och data. Samtidigt är du en skicklig kommunikatör som bygger förtroende och får människor att samarbeta mot gemensamma mål, även utan ett formellt personalansvar.
Som person är du nyfiken, prestigelös och trivs i en snabbfotad organisation där prioriteringar kan förändras. Du har ett genuint intresse för teknik och håller dig uppdaterad kring nya digitala verktyg, AI och andra lösningar som kan effektivisera arbetet och skapa affärsvärde.
Krav för tjänsten
Högskole- eller civilingenjörsexamen.
Flera års erfarenhet av att leda tekniska eller tvärfunktionella projekt.
Erfarenhet av hårdvaruutveckling, testning och verifiering är meriterande.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Vårt erbjudande
På SeaPattern får du möjligheten att arbeta nära tekniken och samtidigt bidra till lösningar som stärker samhällsviktiga funktioner. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och projektens framgång.
Vi värdesätter engagemang, professionalism och samarbete, och söker dig som vill vara med och bygga långsiktiga lösningar för framtiden.
Placeringsort: Linköping
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett team som arbetar med några av de mest spännande tekniska utmaningarna just nu?
Välkommen med din ansökan till SeaPattern.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar SeaPattern med Skill.
Urval påbörjas under vecka 32.
Har du frågor om tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Lena Johansson, lena.johansson@skill.se
eller Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
. #LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984509-2093450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9997498