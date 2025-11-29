Teknisk projektledare till DevPort
2025-11-29
DevPort söker nu efter seniora tekniska projektledare. Du kommer ansvara för ett eller flera projekt, delprojekt eller program. Många gånger är du med från projektstart och leder arbetet från idégenerering till leverans. Du kan även komma att arbeta med förstudier, analyser (flödesanalyser), effektivisering av verksamheter och utredningar.
Ditt ledarskap kännetecknas av att ta ansvar, skapa struktur och nå målen (allas bidrag är lika viktigt för att nå slutmålet), men även förmågan att vara lyhörd samt engagera och motivera medansvariga i din projektgrupp.
Vem är du?
• Vi söker dig som har en högskoleexamen och 5-10 års erfarenhet av projektledning av både små och stora projekt.
• Du har erfarenhet av projektstyrningsmetodik som t.ex.Prince2, PPS eller PROPS och har erfarenhet av att arbeta efter agila metoder, men även vattenfallsprojekt.
• Du är van i att hantera intressenter och stakeholders, har god kommunikationsförmåga och kan föra en aktiv dialog internt och/eller med externa aktörer/myndigheter. Du behärskar såväl engelska som svenska.
• Det är meriterande om du har en projektledarcertifiering enligt PMI, IPMA eller motsvarande.
Vårt erbjudande till dig:
• Vi erbjuder spännande uppdrag hos olika kunder inom olika branscher.
• Flexibelt upplägg kring löner och andra förmåner där du själv väljer hur du vill ha det - exempelvis högre lön eller längre semester? Du bestämmer!
• Roliga aktiviteter och konferensresor.
• Kompetensutvecklingsprojekt och lunchföreläsningar (allt ifrån social kompetens och stresshantering till batteriutveckling och blockchain).
• Arbeta med spännande produkter och med de senaste teknikerna.
DevPort - Proud to be
DevPort är ett teknikkonsultföretag i ett expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort har sin kärnkompetens i fordonsindustrin och sysselsätter idag mer än 500 personer i uppdrag inom tre affärsområden - Digitala lösningar, produktionsutveckling samt produktutveckling. Inom dessa områden har vi flertalet spännande uppdrag för både dig som junior och senior ingenjör som matchas efter din profil och dina intressen. Med fina ramavtal och kunder har vi möjlighet att hitta rätt uppdrag för just dig.
Vill du jobba med oss?
Skicka in din ansökan genom formuläret nedan. Löpande urval görs och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!
Start sker enligt överenskommelse.
Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Anders Ekstrand via anders.ekstrand@devport.se
, Frank Brunell via frank.brunell@devport.se
eller Carina Holmström via carina.holmstrom@devport.se
Vi ser fram emot att höra mer om dig! Ersättning
