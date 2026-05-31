Teknisk Projektledare Nätverk
Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Teknisk Projektledare Nätverk inom Förbifart Stockholm! Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.
Om rollen
Som Teknisk Projektledare för Nätverk hos oss kommer du att vara systemägare för LCP systemet som vi installerar i Förbifart Stockholm tunneln. Du kommer att planera, leda, följa upp arbetet tillsammans med teamet som arbetar med nätverket. Du kommer även att ansvara för att styra projekteringsarbetet av systemet ur ett tekniskt och ekonomiskt lönsamt perspektiv. Den Tekniska Projektledaren är också den som driver samordningsfrågor mellan beställaren, sidoentrepenörerna och internt. Vill du vara med i ett av Stockholms just nu största projekt i en roll där du både får leda, samordna och fördjupa dig i teknik? Välkommen till oss!
Säkerställa att beställarens kravställning för LCP systemet uppfylls
Säkerställa att projektering, inköp och materialleverans sker enligt gällande produktionstidplan
Ansvara för att samordningen av de aktiviteter som är kopplade till LCP planeras och vara den som tydliggör eventuella frågeställningar mellan samtliga inblandade parter både internt och externt
Inom teamet ta fram kravställning gällande funktion, kvalitet och miljö till upphandlingar av material, samt samarbeta med inköp under upphandlingsprocessen
Stödja projekteringen i sitt arbete för att säkerställa kvaliteten, dokumentation och materialleveranser
Delta i, och vid behov driva, arbetet med ÄTA, störningar och underrättelser (UR)
Aktivt identifiera och förebygga risker i installationsarbetet samt vidta åtgärder vid brister genom att etablera nya arbetssätt och lösningar som förhindrar upprepade fel.
Delta och driva testaktiviteter enligt gällande rutiner
Kontaktperson mot beställaren inom LCP
Aktivt hålla dig uppdaterad kring utveckling inom teknikområdet och i samråd med beställaren förvalta och förbättra slutresultatet
Säkerställa att den stödfunktion som finns inom organisationen fungerar och uppfyller ställda krav och förväntningar
Genomföra kontraktets kravställda utbildningar för beställaren
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9937971