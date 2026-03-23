Teknisk projektledare
2026-03-23
Vår division Systems Engineering på Combitech i Örebro, Karlskoga, Arboga och Enköping växer, och vi söker nu en engagerad teknisk projektledare som vill driva utvecklingsprojekt i teknikens framkant. Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom produktutveckling och besitter en stark teknisk förståelse, kombinerat med ledarskapsförmåga och ett tydligt leveransfokus.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
I regionen står Combitech för en expansion där vi satsar på att bygga upp in-house verksamheten, här spelar du en viktig roll i att forma den leveransen. Vi på Combitech tror mycket på din utveckling, både i yrkesrollen och på det personliga planet. Vi erbjuder tekniska kurser och regelbundna kursveckor för att du ska kunna växa och nätverka med kollegor från hela landet. Vi värdesätter en rolig och inkluderande arbetsmiljö och erbjuder gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan.
Vad rollen innebär
Som projektledare kommer du att driva tekniskt komplexa projekt inom mjukvara, elektronik, mekanik och systemintegration. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning, och ger tekniskt stöd både internt och i dialog med kunder. Du säkerställer att projektets budget och tidplan hålls genom noggrann estimering och uppföljning av ekonomi och progress, samt redovisar projektstatus till styrgruppen.
Du kan komma att leda utvecklingsteam, hantera resurser och coacha kollegor för att nå gemensamma mål. Genom att fördjupa dig i tekniska lösningar och utvärdera olika alternativ, bidrar du till projektens framgång. Effektiv kommunikation och starka relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter är avgörande för att lyckas i rollen.
Du kommer antingen att jobba direkt åt slutkunden eller i något utav våra in-house projekt. Vissa uppdrag sker på plats hos kund, andra i team från något av våra kontor i Örebro, Karlskoga, Arboga eller Enköping.
Vi söker dig som
Du har en relevant ingenjörsutbildning och flera års erfarenhet av att leda tekniska projekt. Du besitter en god tekniska förståelse, oavsett om du har en bakgrund inom systemdesign, mjukvara, elektronik eller mekanik. Som person är du strukturerad, initiativtagande och kommunikativ, vilket gör att du trivs med att skapa ordning, bygga förtroende och driva utvecklingen framåt. Du har arbetat med produktutveckling, gärna som systemdesigner.
Erfarenhet av agila metoder som Scrum, SAFe eller Kanban, eller traditionell projektmetodik, är meriterande. Vi tror att du har en bakgrund som ingenjör eller utvecklare inom systemdesign eller mekanik. Det är värdefullt med branscherfarenhet från områden som försvar, fordon, energi eller industrinära utveckling. Även certifieringar som Scrum Master, PMP, IPMA eller Prince2 är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska språket förutsetts både muntligt och skriftligt.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kontaktperson: Johannes Svensson, +46 734466524
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Combitech AB
