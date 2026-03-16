Teknisk Projektledare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdragetSom IT-projektledare för införande av ny anläggning till produktion ansvarar du för att fånga upp, samordna/driva IT-relaterade behov inom ramen för IP-projektverksamhetens projekt och införandet av nya tillgångar. Rollen fungerar som en central kontaktyta mellan IP-projektet och IT-organisationen. Du säkerställer att IT-perspektivet integreras i projekten och att nödvändiga förutsättningar skapas för ett effektivt och hållbart införande av ny anläggning.
Uppdraget innebär att vara IT-projektledare för mottagande av ny anläggning, där IT-projektledaren ansvarar för att driva och koordinera IT-införandet av ny anläggning till produktion. Samarbete sker i dialog med verksamhetsrepresentanter, ekonomistyrning, arkitekturstyrning, chefer med flera. IT-projektledaren kommer att hantera fler införandeprojekt utefter behov.
IT-projektledaren är placerad i sektionen Teknik & Trafiktjänster på IT-avdelningen. IT-projektledaren kommer att hantera fler projekt och initiativ inom sektionen utefter behov.
I uppdraget ingår arbetsuppgifter såsom att:
Fånga och analysera IT-relaterade behov kopplade till pågående anläggningsprojekt och IT-verksamheten
Vara en aktiv kontaktyta mellan anläggningsprojekt och IT-avdelningen
Skapa en övergripande bild av vilka förutsättningsskapande aktiviteter som krävs för att möjliggöra genomförande och införande av ny anläggning ur ett IT-perspektiv.
Koordinera och säkerställa påverkan på IT:s ansvarsområden, inklusive system/tjänster, processer och resurser.
Tillsammans med IT-avdelningen, bedöma kompetens- och kapacitetsbehov utifrån tillkommande tillgångar och nya krav.
Koordinera IT-relaterade frågor mellan olika IP-anläggningsprojekt för att säkerställa samstämmighet och effektivt resursutnyttjande.
Ansvara för att löpande följa upp, driva och rapportera leveranser enligt beslutade planer. Rapportera status och ev. avvikelser.
KompetenskravVi ser att du har,
Minst fem (5) års erfarenhet i rollen som IT-projektledare.
Minst tre (3) års erfarenhet av att driva IT-projekt inom tillgångsförvaltning (anläggning och fastighetsbranschen).
Erfarenhet av två (2) uppdrag som inneburit att hantera organisationsförändringar där nya system eller arbetssätt införts.
Erfarenhet av två (2) uppdrag som inneburit att aktivt leda, samordna och strukturera kommunikation mellan interna teknik- och verksamhetsteam (IT, drift och förvaltning) samt externa leverantörer.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete i systemmiljöer där flera realtids-IT-system integreras i samverkan för att stödja en verksamhetsprocess.
Mervärdeskrav
Erfarenhet från minst två (2) uppdrag av upphandling inom LOU eller LUF
Dokumenterad praktisk erfarenhet av införande, konfigurering eller vidareutveckling för minst två (2) av följande typer av lösningar inom tillgångsförvaltning:* EAM/CMMS-system, exempelvis IBM Maximo, IFS, Infor EAM, Unit4 eller motsvarande.* Integrationer mot GIS-plattformar, inklusive arbete med georefererade tillgångsdata.* Sensor- och IoT-plattformar för insamling, analys och användning av tillgångsdata.* Data- och informationsstyrningslösningar (Data Governance) kopplade till tillgångsregister, inklusive datakvalitet
Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 1/5 2026 - 31/12 2028
Förlängningsoption: 1+1 år.
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kungsholmen (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Trafikförvaltningen Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se Jobbnummer
9798918