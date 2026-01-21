Teknisk projektledare
2026-01-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
Vill du arbeta som teknisk projektledare och ta en central roll i att leda projekt, driva förändring och bidra till kunders tekniska utveckling? Till ett uppdrag hos vår kund i Linköping söker vi på Eccera dig som vill arbeta i varierade uppdrag där modern teknik, systemutveckling och komplexa IT-miljöer står i fokus. Rollen passar dig som trivs i mötet mellan teknik, struktur och ledarskap - och som motiveras av att skapa tydlighet och framdrift i tekniska projekt.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
I rollen som teknisk projektledare kommer du att arbeta i olika typer av projekt beroende på kundens behov.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och planera tekniska projekt med fokus på kvalitet, tidsramar och krav
Säkerställa framdrift och koordinera aktiviteter mellan interna team och externa parter
Driva framtagning av tekniska krav, specifikationer och dokumentation
Stötta kunder i analys och planering av projekt i tidiga skeden
Bidra med tekniskt beslutsstöd och göra prioriteringar tillsammans med verksamheten
Driva och implementera förändringar av arbetssätt, processer och tekniska lösningar
Upprätta eller vidareutveckla interna tjänster, inklusive tjänsteinnehåll Profil
Vi söker dig som har teknisk förståelse och erfarenhet av att leda projekt i komplexa miljöer. Du trivs i en roll där du samarbetar med många olika tekniska kompetenser och där du skapar struktur och tydlighet även när förutsättningarna förändras.
Du är trygg i den ledande rollen, är kommunikativ och lösningsorienterad. Du gillar att bidra, driva och skapa framdrift i både stora och små projekt och du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska sammanhang.Kvalifikationer
Utbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning
Erfarenhet av att leda projekt inom IT, systemutveckling eller teknisk infrastruktur
God förståelse för tekniska processer, IT-miljöer eller utvecklingsmetodik
Erfarenhet av förändringsledning
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder som Scrum, Kanban samt god förståelse för moderna utvecklingsprocesser.
Förmåga att arbeta strukturerat, analysera komplexa frågor och driva projekt från start till mål
Meriterande
Erfarenhet av projektledning från större teknik- eller industriföretag
Erfarenhet av att arbeta i organisationer med både hårdvaru- och mjukvaruutveckling
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9696668