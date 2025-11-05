Teknisk Projektledare
2025-11-05
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Teknisk Projektledare till ett uppdrag kopplat till implementeringen av en Airport Operations Plan (AOP). Syftet med AOP är att skapa en gemensam lägesbild för flygplatsens olika aktörer, förbättra effektiviteten i driften samt minska påverkan vid störningar.
En ny SaaS-lösning ska införas och användas av flera operativa aktörer på flygplatsen, såsom flygplatsoperatör, marktjänstbolag, flygbolag, leverantör av flygtrafiktjänst, gränspolis och tull. Lösningen kommer att integreras med flera olika datakällor via en integrationsplattform, med hjälp av API:er och BI-verktyg för att beräkna och visualisera nyckeltal.
Rollen
Som Teknisk Projektledare ansvarar du för implementeringen av AOP-lösningen i sin helhet, inklusive införandet av den upphandlade plattformen samt utvecklingen av de komponenter som hanteras internt.
Du samarbetar nära den övergripande projektledningen och har ansvar för den tekniska delen av leveransen. Rollen kräver förmåga att navigera i en komplex miljö med många intressenter och säkerställa kvalitet, stabilitet och effektiva integrationslösningar.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, strukturerad och lösningsorienterad, med stark kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroende i samarbeten.
Kvalifikationer - Skallkrav
Minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning av komplexa IT-projekt, inklusive multi-cloud-miljöer (t.ex. Azure, Google Cloud, AWS).
Dokumenterad erfarenhet av att driva tekniska projekt med fokus på kvalitet, leverans och samarbete.
Bakgrund inom systemutveckling.
Erfarenhet av agil arbetsmetodik, inklusive planering och ledning av sprintar.
Erfarenhet av nära samarbete med projektledare, IT-arkitekter, utvecklare och externa leverantörer.
Mycket god samarbets- och ledarskapsförmåga.
Teknisk förståelse inom systemutveckling, systemintegration, BI och molnlösningar.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande
Erfarenhet av att konfigurera federerad autentisering och Azure Entra ID.
Uppdragsinformation
Startdatum: 14 januari 2026
Slutdatum: 31 december 2026
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm-Arlanda (möjlighet till distansarbete upp till 25 %)
Möjlighet till förlängning: Ja
Observera att urval sker löpande, och uppdraget kan komma att avslutas innan sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag med fokus på kvalitet, engagemang och långsiktiga samarbeten. Vi arbetar nära våra kunder och konsulter för att skapa rätt matchning och ett hållbart partnerskap över tid. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk, spännande uppdrag och personlig support genom hela processen.
Vi tror på öppenhet, professionalism och att goda relationer bygger framgång.
