Teknisk produktspecialist inom IT Linköping
Polismyndigheten - Linköping - Pac / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-17
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IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna samt att effektivisera administrationen för medarbetarna i den polisiära verksamheten
Vi verkar inom ett spännande men komplext och föränderligt verksamhetsområde där vi stärker myndighetens brottsbekämpande möjligheter med förmågor inom it-brott och it-forensik. Vi ansvarar för Polisens spetskompetens inom områdena inhämtning, bearbetning och analys av digital bevisning. Produktportföljen består huvudsakligen av inköpta system men innehåller även egenutvecklade system inom området.
För att lyckas i vårt uppdrag arbetar vi nära verksamheten och tillsammans i vår interna organisation på It-avdelningen. Som medarbetare har du stor möjlighet att planera det dagliga arbetet med flexibla arbetstider och med möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan.
Arbetsuppgifter
Som teknisk produktspecialist får du en nyckelroll i att förvalta, utveckla och optimera förmågor inom verksamhetsområdena it-brott och it-forensik. Majoriteten av våra förmågor består av inköpta system där du blir länken mellan verksamheten och våra systemleverantörer, med ansvar för att säkerställa att våra lösningar utvecklas i rätt riktning. Arbetet är varierat och kombinerar både strategiska och operativa uppgifter, där du bland annat ansvarar för:
Förvaltning och vidareutveckling
Kravinsamling och kravställning mot leverantörer
Paketering och implementation av nya lösningar och versioner
Felsökning och teknisk support
Livscykelhantering och kvalitetssäkring
Dokumentation och kunskapsspridning
I rollen samverkar du med slutanvändare för att förstå deras behov, identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dessa insikter till tydliga krav och utvecklingsinitiativ. Du driver dialogen framåt och bidrar aktivt till att våra tekniska lösningar skapar verkligt verksamhetsvärde. Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieutbildning, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom IT-avdelning eller motsvarande som Polismyndigheten bedömer relevant
Erfarenhet av teknisk support
Erfarenhet av att administrera en Windows- och /eller Linux-servermiljö
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av felsökning i klient- och servermiljöer
Erfarenhet av databas, t.ex SQL
Erfarenhet av containeriseringsplattformar
Erfarenhet av projekt/uppdragsledning
Erfarenhet av att arbeta med leverantörer
Erfarenhet av Confluence och Jira
Erfarenhet av produkter inom våra verksamhetsområden it-brott och it-forensikDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsfokuserad som vågar ta dig an arbetsuppgifter där förutsättningarna inte alltid är helt klarlagda. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är proaktiv och har ett prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt till verksamhet, kollegor, chefer och andra som berörs. Du tar eget ansvar och arbetar på ett strukturerat sätt där dokumentation är en naturlig del av jobbet. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknisk produktspecialist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan. Du kan välja att besvara frågorna direkt i mejlet, alternativt bifoga ditt svar i ett separat dokument.
Har du en gymnasieutbildning, alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom IT-avdelning? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift? Ja /Nej
Har du mycket goda kunskaper i Engelska, både i tal och skrift? Ja /Nej
Har du svenskt medborgarskap? Ja / Nej
Har du erfarenhet av att arbeta med teknisk support? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att administrera en Windows- och /eller Linux-servermiljö? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att arbeta med felsökning i klient- och servermiljöer? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att arbeta med databas, t.ex SQL? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att arbeta med containeriseringsplattformar? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att arbeta med projekt/uppdragsledning? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att arbeta med leverantörer? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av att arbeta med Confluence och Jira? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Har du erfarenhet av produkter inom verksamhetsområden it-brott och it-forensik? Om ja, vänligen utveckla ditt svar
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 17/8 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A412.913/2026 i mailets ärendemening. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A412.913/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Linköping - Pac Kontakt
Har du frågor om uppdraget, kontakta ansvarig rekryterande chef 0105628171 Jobbnummer
10004820