Teknisk personal tidigare maskinoperatörer
Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby
2025-09-04
Teknopress i Ljungby söker maskinoperatörer som vill bli ställare på sikt.
Kort fakta om jobbet:
Omfattning Heltid (Inhyrning sedan anställd av kund)
Varaktighet Tillsvidare
Anställningsform Provanställning/Tillsvidareanställning
Teknopress är ett företag inom plastindustrin med en frammarsch som komplett leverantör av hårdplast sedan starten 1995.Företaget har en modern maskinpark som bland annat består av 17 formsprutor.
Teknopress arbetar med både små och stora kunder inom branschen som tex: elektriska applikationer (hög-och lågspänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar och andra fordon, försvars och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vatten och luftrening.
Din framtida arbetsplats:
I din roll som maskinoperatör hos Teknopress är din huvudsakliga uppgift att köra och hålla maskinerna igång. Det är viktigt att du är tekniskt kompetent och är van vid att skruva om problem uppstår. Produktionen är till stor del automatiserad, vilket innebär att du får arbeta med datoriserade maskiner och robotar.Vi ser att du känner dig bekväm med igångkörning av nya artiklar avseende maskin och robotprogrammering.
Du arbetar i team med övriga maskinoperatörer ställare men behöver kunna ta eget ansvar och beslut.
Detta är ett varierande arbete då plastindustrin ofta består av problemlösning.
Du måste kunna arbeta eftermiddagsskift och nattskift. Dom första veckorna sker utbildning på dagtid.
Erfarenhet av följande områden är meriterande.
Plastindustri
Robotar
Formsprutor
Formverktyg, tekniskt underhåll, reparationer och problemlösning
Utbildad Servicetekniker/Tekniker
Är du Teknopress nya stjärna?
För ett långsiktigt och bra samarbete är det viktigt att du är flexibel, noggrann, ansvarsfull och en ambitiös medarbetare.Vi letar efter individer för denna tjänst som är självgående och inte främmande för att ta egna initiativ när det behövs. Du behöver kunna arbeta under tidspress och du har en stark vilja att utvecklas och bli säker i din roll.Som person behöver du vara trygg och trivas med att samarbeta i grupp.
För att du ska lyckas framgångsrikt i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du bör också ha en stark teknisk problemlösningsförmåga.
Teknopress har valt att samarbeta med Jobcenter Recruitment för en hyrrekrytering till tjänsten som maskinoperatör/ställare.
Urval och presentation av kandidater till kund sker löpande, sök redan idag!
Jobcenter Rekrytering är ett företag som finns lokalt förankrade på ca 40 kontor runt om i Sverige där vi har starka och lokala nätverk.Vi arbetar noggrant med kvalité, passion och hjärta för att både kund och kandidat ska trivas långsiktigt tillsammans.
