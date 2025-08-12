Teknisk Koordinator med Komponentfokus
2025-08-12
Säkerhet har aldrig varit viktigare. I en tid när omvärlden förändras snabbt och kraven på beredskap ökar, spelar tillgången till rätt teknik och komponenter en avgörande roll. Hos vår kund får du vara med och säkerställa att viktiga tekniska lösningar och delar kan underhållas och finnas tillgängliga i många år framöver. Här får du kombinera teknisk förståelse med koordinering och problemlösning och samtidigt bidra till något som verkligen gör skillnad. In och sök direkt - selektering sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en Teknisk koordinator med komponentfokus till vår kund som är ledande inom högteknologiska lösningar för försvarsindustrin. Rollen är placerad i ett team som arbetar med att säkerställa att rätt komponenter och reservdelar finns tillgängliga för att våra kunders avancerade system ska kunna underhållas och fungera i många år framöver.
Arbetet handlar om att hantera och följa upp komponenter under hela deras livscykel, med särskilt fokus på obsolescenshantering - alltså hantering av delar som slutat tillverkas, inte längre är tillgängliga eller riskerar att försvinna från marknaden. Du kommer att arbeta nära både tekniska specialister och leverantörer och vara en nyckelperson i att driva ärenden framåt från identifierat problem till beslutsunderlag.
Detta är en koordinerande och administrativ roll med tydlig teknisk koppling. Du kommer att ha många interna kontakter och bidra till att teamet arbetar mer proaktivt för att undvika komponentbrist i framtiden.
I din roll kommer du bland annat:
Följa upp komponentstatus och identifiera risker för att delar blir obsoleta
Registrera och hantera ärenden i interna system när leverantörer meddelar att en komponent ska sluta tillverkas
Koordinera och involvera rätt interna personer för att driva fram lösningar (t.ex. alternativa leverantörer eller omkonstruktion)
Bidra till översiktslistor och underlag för vilka delar som är mest kritiska för långsiktig drift och underhåll
Säkerställa att rätt interna funktioner tar kontakt med leverantörer för att inhämta information om produktlivslängd och framtida tillgänglighet
VI SÖKER DIG SOM:
Antingen är nyexaminerad med en högskoleexamen från en teknisk utbildning eller så har du några års erfarenhet från en liknande roll (gärna från ett tekniskt bolag)
Är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga
Kommunicerar väl och trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
Talar och skriver svenska obehindrat.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i system och dokumentera processer på ett tydligt sätt, samt om du har arbetat med komponenthantering, underhållsplanering eller annan tekniskt/administrativ roll.
Denna tjänst kräver att ett godkännande i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: September/oktober
Placering: Centrala Malmö (kommer flytta till Lund)
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
