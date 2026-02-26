Teknisk koordinator inom solenergi
2026-02-26
Välkommen till 1KOMMA5°, en global ledare inom energilösningar för privatpersoner.
Vi driver visionen om en klimatneutral villamarknad och erbjuder solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-styrsystem Heartbeat. Sedan starten 2016 har vi vuxit till 2 500 medarbetare på 80 platser runt om i världen och blev unicorn 2023 som ett av världens snabbast växande cleantechbolag.
Häng med på resan mot en hållbar framtid.
Vad du kommer göra
Planera och koordinera service- och supportärenden från start till mål
Ha löpande kundkontakt och säkerställa en professionell kundupplevelse
Felsöka och ge support kring solcellsanläggningar och energisystem
Boka och samordna tekniker samt säkerställa dokumentation och uppföljning
Här ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp service- och supportärenden för våra privatkunder. Du fungerar som navet mellan kund, tekniker och installatörer och säkerställer att varje ärende hanteras effektivt och professionellt.
Arbetet innebär daglig kundkontakt via telefon, administrativ hantering samt teknisk felsökning kopplad till solcellsanläggningar och energisystem.
Vi söker dig som...
har god teknisk förståelse och vill arbeta lösningsorienterat i en roll där struktur och kundfokus är avgörande. Du har en helhetsförståelse för hur en solcellsanläggning fungerar och hur olika enheter samverkar, från el och växelriktare till batteri och övriga tekniska system.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har god förståelse för solcellsanläggningens uppbyggnad och tekniska samband
trivs med felsökning och att analysera mer komplexa ärenden
är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
kommunicerar tydligt och professionellt med både kunder och kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar. Du trivs med att felsöka och lösa komplexa situationer, och motiveras av att göra skillnad för både kunder och kollegor. Du är strukturerad, noggrann och kommunikativ, och tycker om att driva ärenden hela vägen i mål samtidigt som du skapar förtroende och en positiv upplevelse för de du arbetar med.
Du kan ha fått din kompetens genom arbetslivserfarenhet eller utbildning - här söker vi i grunden en solenergiprojektör med tekniskt intresse och systemförståelse.
Detta får du hos oss... Arbeta med marknadsledande produkter som Heartbeat AI: https://1komma5.com/se/heartbeat/
Friskvård och hälsoförmåner, cykelförmån, personal- och hotellrabatter samt tjänstepension. Sky is the limit! Vi erbjuder kompetensutveckling, mentorskap och interna utbildningar för att du ska nå din fulla potential.Publiceringsdatum2026-02-26Övrig information
START: Enligt överenskommelse PLATS: Malmö (huvudkontoret) OMFATTNING: 100%
1KOMMA5° strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
