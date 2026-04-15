Teknisk integrationsledare / Specialist
Valora bemanning AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valora bemanning AB i Göteborg
, Trollhättan
, Ängelholm
, Helsingborg
, Motala
eller i hela Sverige
Teknisk integrationsledare / Specialist
Om rollen
Du kommer att leda och genomföra arbete av tekniskt komplex och affärskritisk karaktär med stor påverkan över flera avdelningar.
Rollen kräver bred och/eller djup expertis (teknisk eller kommersiell), upparbetad genom lång erfarenhet i kombination med relevant utbildning.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vägleda organisationen i hur produkter utvecklas stegvis för att uppnå nya funktioner i mjukvarustacken genom ett CI/CD-arbetssätt.
Arbetet sker i nära samarbete med samtliga utvecklingsområden inom R&D. Tillsammans skapar ni integrationsplaner och säkerställer en transparent uppföljning av funktionell utveckling i elsystem och mjukvarubaselines.
Du arbetar även med arkitekturplaner och testanalys för att identifiera kritiska beroenden och säkerställa att hela organisationen arbetar mot gemensamma funktionsmål.
Du ansvarar för tekniska bedömningar av hur planer påverkar hela elsystemet och driver integrationsplaneringen utifrån projektens behov.
Teamets huvudfokus är att skapa högsta möjliga värde i integrations- och testtäckning inom hela R&D-organisationen.
Du driver även arbetet med att etablera gemensamma definitioner för:
"Ready to integrate"
"Ready to release"
Arbetstid:
4 maj 2026 - 31 december 2026
100%
Måndag-Fredag
Dag
Vi söker dig som:
Har ett strategiskt arbetssätt och erfarenhet av komplexa produkter och organisationer
Har erfarenhet av mjukvaruintegration i komplexa inbyggda system
Har erfarenhet av test- och integrationsstrategier samt arbete i SIL/HIL/VIL-miljöer
Har förståelse för funktionell utveckling i automotive-system
Är kommunikativ och van att samarbeta med olika intressenter
Kan analysera komplex och ibland motstridig information och omsätta den i lösningar
Är driven och utvecklingsorienterad
Meriterande
Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom elektroteknik eller mjukvaruteknik
Erfarenhet av roadmap, strategi och visionsarbete
Fordonsindustriell erfarenhet
Erfarenhet av integrationsdriven utveckling i stora inbyggda system
Erfarenhet av CI/CD och testning i större system
Jira / Atlassian
Lösningsorienterat arbetssätt
God lagspelare Kvalifikationer
Som konsult hos oss får du:
ett spännande uppdrag i en engagerad verksamhet
stöd från en dedikerad konsultchef
konkurrenskraftig ersättning
hjälp med resa och boende vid behov
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat inom vård och omsorg. Vi samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer med både konsulter och uppdragsgivare genom kvalitet, tillgänglighet och personlig service. Som konsult hos oss får du en trygg arbetsgivare, nära kontakt med din konsultchef och goda villkor.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vid frågor kontaktaInfo@velorastaffing.com
Välkommen att bli en del av Valora Bemannings konsultteam!
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
E-post: Yasmin@velorastaffing.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Velora bemanning Jobbnummer
9856380