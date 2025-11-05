Teknisk Innesäljare | Dürr Systems AB | Göteborg
2025-11-05
Dürr Systems AB är en del av den globala Dürr-koncernen, en världsledande leverantör av avancerade miljötekniska lösningar. Vi är specialiserade på termiska reningsanläggningar för luftrening inom industriella processer, teknik som gör verklig skillnad för både miljö och människor.
Med innovation, hållbarhet och kvalitet som grund bidrar vi till en renare framtid tillsammans med våra kunder inom processindustri, biogas, olja, energi och återvinning.
Företaget står starkt inför framtiden med fortsatt hög efterfrågan och en verksamhet som växer stadigt. Nu söker vi en teknisk innesäljare till vårt kontor i Göteborg som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Din roll
Som teknisk innesäljare hos Dürr Systems AB får du en viktig roll i vår eftermarknadsorganisation. Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla och driva försäljningen av reservdelar och tillhörande tjänster till våra befintliga kunder med fokus på långsiktiga relationer, teknisk förståelse och service i världsklass.
Rollen är varierad och kombinerar kommersiellt ansvar med tekniskt kunnande. Du arbetar nära våra konstruktörer, projektledare och serviceavdelning samt har daglig kontakt med både svenska och internationella kunder och leverantörer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Driva och utveckla försäljningen av reservdelar till befintliga kunder.
• Ta fram och uppdatera rekommenderade reservdelslistor i samarbete med konstruktörer och projektledare.
• Offerera, hantera order och följa upp leveranser.
• Stötta serviceavdelningen med reservdelsförsörjning inför planerade underhåll och serviceprojekt.
• Säkerställa att offerter, reservdelslistor och teknisk dokumentation är korrekta och uppdaterade.
• Koordinera artikeldata och prislistor i affärssystemet (SAP).
• Samarbeta med inköp för att säkra leveranstider och kostnadseffektiva lösningar.
• Arbeta proaktivt med kundkontakter, kampanjer och synlighet av reservdelar för att öka försäljningen.
• Delta i utveckling av rutiner och processer för reservdelshantering och kundsupport.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Göteborg och innebär visst resande, cirka 15-20 dagar per år, både inom Sverige och internationellt.
Vem vi söker
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, kommersiellt driven och som trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt, teknik och affär. Du är social, kommunikativ och lösningsorienterad samt motiveras av att ge bästa möjliga service.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Gymnasial utbildning inom teknik eller ekonomi. Vi ser eftergymnasial utbildning som starkt meriterande.
• Erfarenhet av teknisk försäljning, innesälj, inköp eller eftermarknad inom industriell verksamhet.
• God datorvana och erfarenhet av affärssystem, gärna SAP.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Körkort B.
Som person är du resultatinriktad, strukturerad och engagerad, med ett öga för detaljer och kundnöjdhet. Du gillar att samarbeta, tar ansvar och ser möjligheter där andra ser problem.
Varför Dürr Systems?
Hos oss blir du en del av ett erfaret och engagerat team där samarbete, ansvar och prestigelöshet präglar vardagen. Vi erbjuder en varierad roll med både strategiska och operativa inslag, där du får arbeta nära tekniken och se konkreta resultat av dina insatser.
Dürr Systems AB är en del av en internationell koncern med starkt fokus på hållbarhet och kvalitet, här får du möjlighet att påverka, utvecklas och växa tillsammans med oss.
Den 1 november fick Clean Technology Systems (CTS) inom Dürr Systems ett nytt majoritetsägande. Stellex Capital förvärvade 75 procent av verksamheten, medan Dürr AG kvarstår som delägare med 25 procent.
Förändringen stärker förutsättningarna för fortsatt tillväxt och innovation inom miljötekniska lösningar världen över.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Dürr Systems AB med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, alt. Irene Bengtsson
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 23 november.
