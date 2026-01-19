Teknisk innesäljare
2026-01-19
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
, Värnamo
, Hylte
, Jönköping
Vi söker en engagerad och tekniskt kunnig individ som brinner för försäljning och teknisk support. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom teknisk försäljning och trivs med att ge kunder den teknisk support och rådgivning som behövs.
Du är självgående, har god kommunikationsförmåga, teknisk förståelse, flexibel, lösningsorienterad, resultatorienterad, och trivs med att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö.
Som person är du ödmjuk, engagerad, strukturerad och har ett systematiskt sätt att arbeta. Du ser en charm i att arbeta i ett litet bolag med snabba beslutsprocesser och motiveras av att vara med och växa och realisera affärsområdets potential.
Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom teknik eller försäljning samt erfarenhet av att arbeta med tekniska produkter. Du är driven, målinriktad och har en positiv attityd gentemot utmaningar.Arbetsuppgifter
Vidare kommer du att vara i kontakt med kunder för att hjälpa dem hitta deras behov från dess förutsättningar och där med offerera rätt teknisk lösning.
Försäljningen innebär att offerter följs upp vilket ofta innebär teknisk support så kund lockas till affär med oss.
Det är viktigt att du är lyhörd för kundernas önskemål och kan kommunicera teknisk information på ett enkelt och begripligt sätt.
Efter att vi har fått en affär lämnas projektet över till Projektteamet (Projektöverlämning) som skall utföra och leverera.
Vid projektöverlämning skall all viktig kundöverenskommelse förmedlas. Det är viktigt att kommunicera och vara behjälplig även efter Projektöverlämning så kunden får det som beställt.Om företaget
Vi är det lokala bemanningsföretaget med mycket erfarenhet och ambition att fortsätta utvecklas tillsammans med dig och våra kunder. Våra kunder finns i huvudsak inom industri- och lagersektorn i kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Vi erbjuder dig möjlighet att hitta ditt drömjobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J1 Bemanning AB
(org.nr 559418-5588), https://reservkraftsbyggarna.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PWR Power AB Kontakt
Jonas Ölveteg jonas@j1bemanning.se Jobbnummer
9691895