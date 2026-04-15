Teknisk inköpsberedare till Försvarsindustrin
2026-04-15
För att passa i den här rollen vet du att det är detaljerna som gör hela skillnaden! Som teknisk inköpsberedare arbetar du som expert inom ett särskilt område för komponenter till ytfartyg och ubåtar. I den här tjänsten får du fördjupa dig i detaljer och sätta dig in i material- och komponenter som kräver mycket kunskap. Du blir expert inom ditt område och med din kompetens hjälper du verksamheten med kvalitativa inköp. Vi söker dig med några års erfarenhet och som trivs i en roll där du arbetar självständigt. Har vi fångat ditt intresse? Sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN:Som teknisk inköpsberedare arbetar du nära verksamhetens projekt där du involveras när ditt område och din expertis behövs. Det kan handla om det mesta som kan sitta ombord på ett fartyg, t.ex. elkomponenter eller mekaniska komponenter, eller att du blir expert på ett material t.ex. gummi. Du arbetar med att förstå verksamhetens behov och komplexiteten i vissa komponenter och material, och är behjälplig med hitta rätt komponenter och säkerställa en kvalitativ och hållbar inköpsprocess. Du arbetar självständigt i din roll och du drivs av din nyfikenhet och vilja av att förstå verksamhetens behov i grunden.
Du tillhör en avdelning för inköp med flera personer i samma tjänst och andra inköpsfunktioner såsom inköpsprojektledare och materialplanerare.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, ekonomi eller motsvarande
Några års erfarenhet av att arbeta med tekniska komponenter
Erfarenhet av att arbeta med inköp
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Passar inte kraven på utbildning eller erfarenhet helt in på dig och din profil, men du lockas verkligen av rollens beskrivning? Vi välkomnar dig att söka och motivera till oss varför just du passar utmärkt för den här rollen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Tjänsten är en konsultposition där du kommer att vara anställd av Friday. Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan det, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Så snart som möjligt
Placering: Lund eller Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
