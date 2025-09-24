Teknisk helpdeskadministratör till Trafikverket i Borlänge
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2025-09-24
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Om myndigheten
Trafikverket är den svenska myndighet som ansvarar för planering, byggande och underhåll av transportinfrastrukturen i Sverige. Detta inkluderar vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Deras huvudsakliga ansvarsområden omfattar att utveckla och säkerställa en effektiv och hållbar transportinfrastruktur, främja trafiksäkerhet, minska miljöpåverkan från transportsektorn samt möjliggöra för en smidig och effektiv mobilitet för medborgare och näringsliv. Trafikverket arbetar också med att reglera och övervaka olika delar av transportsystemet för att säkerställa att det fungerar smidigt och tryggt för alla användare.
För mer info: www.trafikverket.seArbetsuppgifter
Som helpdeskadministratör kommer du att arbeta inom en avdelning som ansvarar för två centrala system: ett för underhållshantering av broar och tunnlar, samt ett vägväderinformationssystem. Där ingår bland annat hantering av behörighetsansökningar, utföra enklare uppgifter och svara på frågor från användare. Du kommer att vara first line support, hjälper till med felsökning i system och hantera larm, felanmälan och materialbeställningar.
I arbetsuppgifterna ingår även:
• Lösa enklare ärenden utifrån checklistor
• Dokumentation
• Skapa arbetsorder till entreprenörer
• Beställa frakt/transport
• Stödja servicetekniker i samband med avhjälpande och förebyggande underhåll
Du kommer att få utbildning i aktuella förvaltningssystem. Arbetet är förlagt mån-fre 08:00-17:00. Arbetet skall huvudsakligen utföras vid Trafikverkets kontor i Borlänge. Uppdraget förväntas påbörja 2026-03-01.Profil
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, serviceinriktad och hjälpsam. Du arbetar självständigt men samarbetar också väl med andra. Du är flexibel, lösningsorienterad och har god förmåga att prioritera samt hantera flera uppgifter samtidigt.
Kompetenskrav för tjänsten:
• Eftergymnasial teknisk utbildning om minst två år eller motsvarande yrkeserfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem
• Goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska
• Goda kunskaper i MS Word och MS ExcelSå ansöker du
Detta är ett bemanningsuppdrag och du blir anställd direkt av Clockwork och uthyrd till Trafikverket. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.
Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-10-14. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna konsultchef Emma Gällstedt på emma.gallstedt@clwork.se
eller konsultchef Casper Backby på Casper.backby@clwork.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Kontakt
Emma Gällstedt Emma.gallstedt@clwork.se Jobbnummer
9523470