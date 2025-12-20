Teknisk Driftchef Till Naiss
NAISS, nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige, tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare. NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd och har 12 partneruniversitet över hela Sverige.Vi söker en Teknisk driftchef till Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige
NAISS är Sveriges nationella infrastruktur för högpresterande beräkningar (HPC), AI och data. Vi tillhandahåller toppmoderna tjänster till fler än 7 000 forskare och andra samarbetspartners. Vi driver EuroHPC-systemet Arrhenius (mid-range), den svenska AI-fabriken (Swedish AI factory) samt flera dedikerade resurser för externa partners. Detta inkluderar bland annat andra infrastrukturer, dedikerade AI-system finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, nationell lagring och väderprognoser. Infrastrukturen organiserar även nationell användarsupport och utbildning, samt deltar i flera internationella samarbetsprogram kring utveckling av infrastruktur och säkra exekveringsmiljöer (Trusted Execution Environments). Mer information finns på https://www.naiss.se.
Om jobbet
Som Teknisk driftchef kommer du att ingå i NAISS centrala ledningsgrupp och ansvara för planering, ledning och uppföljning av allt arbete relaterat till drift av resurser. Du kommer att arbeta nära föreståndaren och den biträdande föreståndaren för att ta fram strategiska planer för de tjänster och den hårdvara NAISS ska erbjuda baserat på användarnas behov. Du tar även ansvar för att leda personalen inom NAISS tekniska driftsenheten.
Du kommer att ha en central roll i beslut rörande vilka mjukvarulösningar NAISS ska förlita sig på, organisering av driftsrelaterade projekt samt bidra till att säkerställa att vi som team kan leverera högkvalitativa lösningar.
Tjänsten inkluderar även rollen som enhetschef där det i dina arbetsuppgifter ingår formellt personalansvar för 20 systemexperter samt ekonomisk uppföljning, såsom att följa upp investerings- och driftkostnader för beräkningsresurserna samt att, tillsammans med föreståndaren/biträdande föreståndaren, ta fram erbjudanden till externa parter.
Om dig
Krav för tjänsten:
• Omfattande erfarenhet av drift av HPC-resurser.
• Erfarenhet av ledarskap och att självständigt leda arbetsuppgifter.
• Erfarenhet av personalansvar som innebär erfarenhet av att jobba med personalutveckling, arbetsmiljöfrågor och rekrytering.
• Erfarenhet av att jobba med ekonomifrågor kopplade till ekonomiuppföljning, budget och investeringar.
• God kännedom om juridiska krav i samband med offentliga upphandlingar (Lagen om offentlig upphandling, LOU).
• Goda kunskaper om moderna HPC/AI-teknologier för beräkning, lagring och nätverk.
• Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
• Förmåga att framgångsrikt leda förhandlingar.
• God förståelse för de känsliga aspekterna av att verka i gränslandet mellan olika organisationer och discipliner.
Meriterande för tjänsten:
• Förmåga att noggrant dokumentera och planera uppgifter samt arbeta mot deadlines för att hålla tidsplaner.
• Förmåga att bygga och upprätthålla konsensus samt samarbeta med andra för att fatta svåra beslut och uppnå robusta och hållbara resultat.
• Djup förståelse för informationssäkerhet och krav gällande känsliga data (känsliga personuppgifter).
• Erfarenhet av att leverera stora och komplexa projekt.
• Förmåga att bygga gemenskaper och skapa en känsla av gemensamt syfte inom dessa.
• Förmåga att staka ut långsiktiga visioner och medlen för att uppnå dem.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person behöver du vara tydlig, empatisk och kommunikativ med bra samarbetsförmåga. Du behöver kunna ställa dig bakom LiU:s gemensamma värdegrunder såsom trovärdighet, trygghet och tillit.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta i Linköping vid den nationella akademiska infrastrukturen för superdatorer i Sverige (NAISS) som är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd. Vi är en växande organisation i snabb utveckling, vilket innebär goda möjligheter till professionell utveckling och nya ansvarsområden. Centret har en bred kompetensbas som inkluderar systemadministration, användarstöd, utbildning och administrativa roller. Läs mer på www.naiss.se.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningen innebär en befattning som Teknisk chef med ett förordnade som enhetschef.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet är en statlig arbetsgivare och tillämpar individuell lönesättning såväl som möjligheter att förena föräldraskap och en aktiv fritid med arbetsliv.
NSC ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
