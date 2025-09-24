Teknikutvecklare Bygg och Hållbarhet
Region Östergötland / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Regionfastigheter söker dig som vill bidra till att utveckla och förvalta samhällsviktiga byggnader som även under påfrestningar ska ge rätt förutsättningar att bedriva livsviktig vård.
Hos oss får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för hållbarhetsarbetet i Region Östergötlands fastighetsbestånd och samtidigt strategiskt arbeta med byggtekniska frågeställningar. Har du erfarenhet att arbeta med installationstäta byggnader med höga krav på driftsäkerhet? Gillar du att arbeta i ett engagerat team där specifika kompetenser ger en samleverans? Bli vår nya Teknikutvecklare Bygg och Hållbarhet och få möjlighet att göra skillnad.
Vårt erbjudande
Regionfastigheter förvaltar hela Region Östergötlands fastighetsbestånd vilket innebär att aktivt arbeta för en redundant och robust fastighetsdrift och samtidigt utveckla våra fastighetssystem och byggnader vid om- och nybyggnation. Vi genomför stora och små byggprojekt runt om i länet, det är både spännande och utmanande att säkerställa hög kvalité och robusthet i våra byggnader. Lokalerna behöver vara energieffektiva och säkrade för långsiktig förvaltning med låga driftskostnader samtidigt som de behöver vara flexibla och generella inför snabba verksamhetsförändringar. Omvärldens och sjukvårdens krav på lokalers utformning, funktioner, inre och yttre sjukvårdsmiljöer förändras i snabb takt och det är Regionfastigheters ansvar att i takt med detta revidera och anpassa våra byggnadstekniska kravställningar som styr utförandet i våra byggprojekt.
Inom Regionfastigheters uppdrag vill vi ge individen både ansvar och handlingsutrymme. Vår organisation präglas därför av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och stor samverkan. I organisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har stora möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil. Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som Teknikutvecklare Bygg och Hållbarhet kommer du ansvara för att säkerställa att lagkrav, föreskrifter och riktlinjer inom bygg och miljöområdet efterlevs i Region Östergötlands byggprojekt och fastighetsdrift.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla byggnadstekniska kravställningar för vårdlokaler och byggnader inom bygg och miljö
• Följa upp att byggnadstekniska kravställningar följs i underhålls, bygg- och utvecklingsprojekt
• Uppföljning av Regionfastigheters upphandlade fastighetsdriftsentreprenörs åtaganden inom bygg och miljöområdet
• Samordningsansvarig vid inomhusmiljöproblem i Regionens fastigheter och inhyrda lokaler
• Kontaktperson avseende byggnadsteknik och hållbarhet, vilket innebär kommunikation både inom Regionfastigheter, med drift- och byggprojektentreprenörer samt med vårdverksamhet och andra funktioner så som vårdhygien.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i en teknikgrupp med specialister inom olika discipliner. Uppdraget utförs i tätt samarbete med flertalet medarbetare både inom och utanför enheten i Regionfastigheter eftersom befattningens uppdrag berör både förvaltning, drift och byggproduktion.
Om dig
Du är utbildad byggnadsingenjör eller har yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av arbete i bygg-/fastighetsbranschen, har hunnit utveckla din kunskap och erfarenhet och känner dig trygg inom detta arbetsområde. Du har erfarenhet av att arbeta med miljöcertifieringssystem och brinner för att driva hållbarhetsfrågor.
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta med innemiljöproblem och ha kunskap om arbete utifrån SWESIAQ-modellen.
Du har goda datakunskaper och mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Du är en person som tycker om att kommunicera med andra så att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du har god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa goda relationer och ett förtroende bland olika intressenter. Viktigt för tjänsten är att du tar ansvar och initiativ till att sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Ett strukturerat och noggrant arbetssätt är en förutsättning, där du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett brett perspektiv och tänker strategiskt, förstår sakers långsiktiga betydelse och anpassar dina handlingar utifrån detta.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionfastigheter Kontakt
Stina Enebjörk Stina.Enebjork@regionostergotland.se 010-1036873 Jobbnummer
9525379