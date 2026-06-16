Yrkeslärare 50 %, försäljnings- och serviceprogrammet Vadsbogymnasiet
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Mariestad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Mariestad
2026-06-16
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På Vadsbogymnasiet i Mariestad erbjuds elva nationella program, både högskoleförberedande och yrkesförberedande. Här finns också idrottsspecialisering, ung företagsamhet och programcertifieringar. Skolan har idag drygt 700 elever och ca 75 pedagoger. Här jobbar vi tillsammans i programarbetslag, nära rektor och elevhälsans olika professioner. Vadsbogymnasiet är en skola som präglas av trygghet och studiero där elever och personal trivs och kan fokusera på lärande och utbildning. Skolan har en låg omsättning på lärare.
För läsåret 26/27 behöver vi rekrytera en yrkeslärare på 50 % till vårt försäljnings- och serviceprogram. Vill du arbeta i ett engagerat team där vi skapar goda förutsättningar för våra elever till lärande och utveckling?
Då kan du vara den vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på Försäljnings- och serviceprogrammet ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen inom ämnena:
• Handel
• Handel och Hållbar utveckling
Du ansvarar för anskaffning av APL-platser och har därigenom dialog med externa verksamheter. I arbetet ingår också mentorsuppdrag där du har en övergripande roll att följa dina elevers kunskapsutveckling och studiesituation.
Tjänsten vi nu söker är på 50 % och tidsbegränsad under läsåret 26/27.
Arbetslaget består av tre karaktärsämneslärare som har ett nära och bra samarbete. Vi hoppas att du också vill bli en viktig del i det gemensamma arbetet hos oss och ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är behörig lärare med lärarlegitimation och med erfarenhet från undervisning inom handel. Det är meriterande med erfarenhet och undervisningsvana inom entreprenörskap och Ung företagsamhet.
Du har ett intresse och driv att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla programmet och dess karaktärskurser i riktning mot framtiden. Du ska också vara mån om att skapa och bibehålla goda relationer med arbetsgivare i branschen. Du är en trygg och stabil person som på ett engagerat och ansvarstagande sätt vill utveckla och ständigt förbättra din undervisning.
I din roll behöver du vara kommunikativ och ha en god förmåga att skapa en positiv lärandemiljö för dina elever. Det är viktigt för oss att du har nära till skratt och har lätt för att samarbeta - det bidrar till att vi har roligt tillsammans!
Körkort är ett krav för tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför erbjudande om anställning vill vi också se ett utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering hanteras löpande vilket innebär att intervjuer och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332092". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
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542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare mariestad@sverigeslarare.se 0501-75 69 05 Jobbnummer
9966885