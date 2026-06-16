Production Engineer till Metsä Tissue i Mariestad
Metsä Tissue AB / Maskiningenjörsjobb / Mariestad Visa alla maskiningenjörsjobb i Mariestad
2026-06-16
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Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna – vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper,
Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken – Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA – skapar en renare vardag.
Vi välkomnar människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Metsä har plats och möjligheter för många olika talanger oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller andra egenskaper – Metsä är för alla. Läs mer: metsagroup.com/metsaforall.
Production Engineer till Metsä Tissue I Mariestad
Vill du vara med och utveckla framtidens industri i Mariestad?
Vi söker nu en engagerad och driven Production Engineer som vill bidra till att skapa effektiva, hållbara och moderna produktionslösningar. I denna roll blir du en viktig del av vår verksamhet där innovation, samarbete och ständiga förbättringar står i fokus.
I denna tjänst rapporterar du till Production Manager, Converting.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Production Engineer arbetar du nära produktionen och har en central roll i att utveckla och optimera våra processer. Du driver utvecklingen framåt genom att analysera, utmana och förbättra arbetssätt och flöden. Du förstår och är intresserad av att fördjupa dig i teknik, mekanik och automation för att definiera och förbättra produktionsprocesser och flöden.
Vidare arbetar du för att identifiera förbättringsmöjligheter och driver projekt som stärker både kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö. Med din tekniska kompetens och ditt engagemang bidrar du till att skapa en produktion som är både effektiv och framtidssäkrad. Du får stort utrymme att påverka och testa nya idéer.
Vem är du?
Du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Har erfarenhet av produktionsutveckling eller processarbete
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är en nyfiken och drivande person med ett genuint intresse för att förbättra och utveckla verksamheter. Du har en analytisk förmåga som gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa problem och hitta lösningar som skapar verkligt värde. Samtidigt är du prestigelös och trivs med att arbeta nära både kollegor i produktionen och andra funktioner, där du bidrar med energi och ett positivt förhållningssätt.
Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att driva frågor framåt, även när förutsättningarna förändras. Med din kommunikativa styrka kan du på ett tydligt och engagerande sätt förklara idéer och skapa delaktighet i förändringsarbete. Framför allt är du en person som ser möjligheter, vågar utmana befintliga arbetssätt och motiveras av att vara med och skapa något bättre – tillsammans med andra.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en framtidsorienterad miljö där du ges goda möjligheter att utvecklas och växa i din roll. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en effektiv och hållbar produktion, samtidigt som du har möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Läs gärna mer om Framtidsfabriken påhttps://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen. För mer information om tjänsten, kontakta Production Manager, Converting Marcin Pacion på 0723917040 alt. marcin.pacion@metsagroup.com
Anonym rekrytering – så här går det till
Detta är en anonym rekryteringsprocess. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun.
Läs mer och se videon om anonym rekrytering.https://www.metsagroup.com/careers/work-with-us/anonymous-recruitment/anonym-rekrytering/
Hur ansöker jag?
Klicka på länken nedan för att ansöka. Observera att bilagor inte visas vid anonym rekrytering förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i ansökningsformuläret noggrant. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningar redan under ansökningsperioden. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande nästa morgon efter att din ansökan har tagits emot.
Ansökan är öppen till och med 26 juli och urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig – varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metsä Tissue AB
(org.nr 556272-3675), https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/om-metsatissue/
Holländaregatan 4 (visa karta
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542 33 MARIESTAD Arbetsplats
Metsä Tissue Jobbnummer
9966878