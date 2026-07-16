Teknikstöd signal Eskilstuna
Centio Consulting Group AB / Elektronikjobb / Eskilstuna Visa alla elektronikjobb i Eskilstuna
2026-07-16
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Vi söker en resurs inom Teknikstöd signal till Trafikverket Eskilstuna.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Eskilstuna.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Den roll som genomför tekniska utredningar av allmän signaltekniskt karaktär. Det kan handla om framtagande av styrande dokument i olika skeden, exempelvis systemhandling, fö-reskrifter, standard, handledning samt individuella, alternativt generella, drift-, hanterings-, skötsel och underhållsinstruktioner för olika anläggningstyper.
Det kan även handla om att genomföra funktionsutredningar enligt TDOK 2012:207 "Funkt-ionsutredning", vilket resulterar i rimliga och genomförbara åtgärdsalternativ och en rekom-mendation till förändring av järnvägsanläggningens drift eller kapacitet utifrån kundens be-hov. Fokus ligger på signalteknik gällande funktioner, tillförlitlighet, miljöpåverkan och eko-nomi.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
• på en övergripande nivå forma och presentera olika typer av järnvägsanläggningar
• designa både små och stora signalanläggningar
• hantera järnvägstekniska frågor allmänt
• hantera komplexa frågeställningar gällande signalanordningar
• hantera systematisk kravhantering
• granska olika typer av tekniska dokument (till exempel Förfrågningsunderlag)
• hantera avvikelser från Trafikverkets olika regelverk (dispenshantering)
• skriva tekniska specifikationer
• genomföra FU (Funktionsutredningar)
• bistå vid framtagning av AKJ (Anläggningsspecifika krav järnväg)
• medverka i regelverksarbete inom Signalteknik
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a) Ha genomgått Trafikverksskolan signaltekniska kurs BSIÖG 2 eller kan styrka motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt.
b) Minst 5 års arbetserfarenhet av kalkylering och ekonomiska bedömningar.
c) Minst fem års arbetserfarenhet från arbete inom det signaltekniska området.
d) Ha genomfört minst två styrkta tekniska/funktionsutredningar inom det signaltekniska
området.
Meriterande
Har haft uppdrag som pilotansvarig för projekt Hektor.
Har haft uppdrag som pilotansvarig för projekt ALEX.
Har god kännedom om Trafikverkets upphand-lingsprocesser SN 50126 (RAMS) och EN 50128.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082378-2104359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Eskilstuna Centrum (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10004775