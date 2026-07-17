Teknikspecialist fundament
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
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Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Teknikspecialist erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som Teknikspecialist inom fundament får du en central och viktig funktion i utvecklingen av Svenska kraftnäts tekniska lösningar för luftledningsfundament. Arbetet varierar mellan strategiska frågor och operativt stöd i projekt, med särskilt fokus på tekniska riktlinjer, standardkonstruktioner och projektstöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Ansvara för förvaltning och vidareutveckling av tekniska riktlinjer, såsom TR05-02, kopplade till luftledningsfundament. Det innebär att säkerställa att riktlinjerna är aktuella, relevanta och anpassade till både tekniska krav och verksamhetens behov.
Leda och genomföra utvecklingsuppdrag kopplade till Svenska kraftnäts standardfundament och standardkonstruktioner. Arbetet sker antingen internt eller i nära samarbete med våra konsultpartners, med fokus på att utveckla lösningar som är kostnadseffektiva, byggbara och hållbara ur ett livscykelperspektiv.
Bidra med tekniskt stöd i våra anläggningsprojekt i frågor som rör fundamentkrav och lösningar. Det kan till exempel handla om att granska specialkonstruktioner och beräkningsrapporter, genomföra dimensioneringskontroller samt hantera avsteg från gällande riktlinjer.
Hos Svenska kraftnät finns stora möjligheter till utveckling. Du får goda möjligheter att fördjupa dig inom ditt teknikområde och utvecklas i din roll. Det finns utrymme för kompetensutveckling, och du ges möjlighet att på sikt bli en ledande specialist inom ditt område.
Branschen står inför en omfattande utbyggnad, vilket skapar ett gynnsamt läge för att arbeta med både utveckling och förbättring av tekniska lösningar. Du får möjlighet att bidra till vidareutvecklingen av Svenska kraftnäts normalstolpsfamilj och tekniska kravställning, där ditt arbete kan leda till konkreta resultat i form av effektiviseringar, resursbesparingar och utvecklade arbetssätt.
Enhetens arbete påverkar stora delar av Svenska kraftnäts projektportfölj, vilket innebär att du tydligt kommer att kunna se hur dina insatser omsätts i praktiken och får genomslag i projekten.
Under de kommande åren startar ett stort antal projekt samtidigt som många nya personer kommer in i branschen. Tillsammans skapar detta ett behov av att utveckla innovativa och effektiva arbetssätt, där du blir en viktig del i att driva utvecklingen framåt.
Tjänsten är placerad på enheten Luftledningsteknik konstruktion. Här arbetar 14 teknikspecialister med ansvar för den tekniska utformningen av luftledningar och tillhörande fundament.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas och lyckas i rollen är du resultatorienterad och har förmåga att driva arbetet framåt med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Du har ett analytiskt arbetssätt och kan på ett strukturerat sätt sätta dig in i komplexa tekniska frågeställningar, väga olika lösningar mot varandra och fatta välgrundade beslut.
Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs i en roll där du arbetar nära både kollegor och externa samarbetspartners, där dialog och kunskapsutbyte är en naturlig del av arbetet. Du är också vetgirig och har ett genuint intresse för att utvecklas inom ditt område, följa den tekniska utvecklingen och bidra till att driva arbetssätt och lösningar framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
En civil- eller högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg-och vattenbyggnad, byggteknik eller motsvarande som vi bedömer relevant.
Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i såväl tal som skrift.
Flera års arbetslivserfarenhet av luftledningar, ställverk, vindkraft, master, brokonstruktioner eller motsvarande.
Minst fem års arbetslivserfarenhet av fundament- och betongkonstruktion.
Det är meriterande om du har:
Flera års arbetslivserfarenhet av projekteringar eller entreprenader i anläggningsbranschen
Varit verksam inom luftledningsbranschen i minst tre år under de senaste fem åren
Erfarenhet av luftledningsprojektering
Erfarenhet av pålfundamentsdimensionering
Kunskap inom AB/ABT/ABK/ AMA/MER/Eurokoder och liknande branschstandarder
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor inom Sverige förekommer i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Joakim Larsen, rekryterande chef, 010-475 9937
Ethel Marx, ansvarig rekryterare, 010-489 2055
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10004861