Tekniklärare
Köpings kommun, Ullvigymnasiet / Gymnasielärarjobb / Köping Visa alla gymnasielärarjobb i Köping
2025-08-25
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Ullvigymnasiet i Köping
Välkommen till Ullvigymnasiet och bli en viktig länk i ett aktivt och engagerat team av välutbildad personal!
I rollen som tekniklärare får du en viktig roll att vara med och utveckla teknikprogrammet på Ullvigymnasiet. Tillsammans arbetar vi för att varje dag ska vara meningsfull och att varje individ ska känna sig värdefull.
Ullvigymnasiet erbjuder 12 gymnasieprogram som håller hög klass och flera av dem har fått olika kvalitetsutmärkelser. Vi har ett aktivt och omtyckt introduktionsprogram. Vår skola står för kvalitet, kreativitet och innovation. Samarbete, öppenhet, trygghet och trivsel är viktiga delar i vårt arbete. Genom ett nära samarbete med näringslivet utvecklar vi ständigt våra program. Läs mer om vår skola på www.ullvi.koping.sePubliceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Du undervisar i teknik, CAD och konstruktion.
I ditt uppdrag ingår mentorskap samt att ha ett nära samarbete med dina lärarkollegor.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i teknik, CAD, konstruktion är meriterande.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola
Tillsättning av tjänsten sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Ullvigymnasiet Kontakt
Rektor
Joakim Skoglund joakim.skoglund@koping.se 0221-254 91 Jobbnummer
9472936