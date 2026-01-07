Teknikinformatör till Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Mest känt av dessa är Gripen där Aeronautics har ett helhetsansvar från utveckling till försäljning och även support på sålda flygplan.
Dina arbetsuppgifterI rollen som teknikinformatör arbetar du med att översätta teknisk information till tydliga och användarvänliga instruktioner. Du fungerar som en viktig länk mellan ingenjörer och slutanvändare och säkerställer att dokumentationen är korrekt, uppdaterad och lätt att förstå. Arbetet sker i en högteknologisk miljö med avancerade flygsystem.Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och uppdatera instruktioner i underhållsmanualer till huvudsakligen flygrelaterade produkter
Ta fram servicebulletiner och uppdatera tillhörande dokumentation
Söka information i databaser, ritningar och tekniska underlag
Arbeta med strukturerad teknisk information enligt etablerade standarder
Samarbeta med utvecklare och andra tekniska experter för att samla in och verifiera dataProfil
Vi söker dig som har en bakgrund inom el/elektronik och som har erfarenhet av att arbeta som teknisk skribent. För att lyckas i den här rollen ser vi att du har ett intresse för teknik och en vilja att förstå både helhet och detaljer. Som person driver du dina processer framåt självständigt och har förmågan att kommunicera med flera olika kontaktytor.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
I den här tjänsten behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag på cirka 6-12 månader, med möjlighet till anställning på Saab efter en tids inhyrning. Tjänsten kan tillsättas omgående eller enligt överenskommelse, och urvalet sker löpande. Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Axel Johansson på axel.johansson@skill.se
.
