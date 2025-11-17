Tekniker värmepump/vvs montör
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Tekniker för anställning.
Arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av service, felsökning, reparation på bergvärme, luftvatten, frånluft, luft/lift
Arbetet utförs i stor-Stockholm med omnejd.
Egen arbetsbil kommer tillhandahållas.
Lön ca 27-33t kr start beroende på erfarenhet.
Erfarenhet av arbete med ovan aggregat är ett krav.
Sök denna tjänst på: jobb@sakvent.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: jobb@sakvent.com
