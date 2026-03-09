Tekniker värmepump/vvs montör

Säkvent Sverige AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-03-09


Vi söker nu en Tekniker för anställning.
Arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av service, felsökning, reparation på bergvärme, luftvatten, frånluft, luft/luft
Arbetet utförs i stor-Stockholm med omnejd.
Egen arbetsbil kommer tillhandahållas.
Lön ca 27-33t kr start beroende på erfarenhet.
Erfarenhet av arbete med ovan aggregat är ett krav.
Sök denna tjänst på: jobb@sakvent.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@sakvent.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säkvent Sverige AB (org.nr 559020-3716), http://www.sakvent.com
Ekbacksvägen 18 (visa karta)
168 69  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Säkvent AB

Jobbnummer
9785158

