Tekniker till Sodexo Hjälpmedelscentrum
Har du ett stort tekniskt intresse och brinner för att göra skillnad i människors vardag samt är redo för att ta dig an en roll där din tekniska skicklighet och din empati verklig gör skillnad? Då är detta jobbet för dig!
OM TJÄNSTEN
Sodexo hjälpmedelsservice Östergötland tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, kognition och kommunikation. De har arbetat med hjälpmedel sedan 2015 och utför i dag hjälpmedelsförsörjning åt både län, regioner och kommuner - främst i Östergötland. Inom Hjälpmedelsservice Östergötland finns en samlad kompetens. De arbetar bland annat med utprovning, anpassning, underhåll och utbildning gällande hjälpmedel.
Vi söker nu tekniker som är intresserad av att arbeta med besiktigningar av hjälpmedel till boenden och privatpersoner. Som tekniker planerar du upp din dag och rutt själv och får därmed en möjlighet att ta dig ann en roll där du får arbeta självständigt under ansvar samtidigt som du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. I rollen möter du människor i olika skeden av livet. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i att bemöta varierande behov och situationer på ett respektfullt och professionellt sätt. Uppdraget är till en början ett kortare uppdrag men med goda möjligheter till förlängning.
Du erbjuds
• En upplärning på ett par veckor där du får möjlighet att skugga och jobba tillsammans med vana kollegor.
• Lugn och trygg arbetsmiljö där kvalitet och noggrannhet prioriteras.
• En möjlighet att skaffa dig betydelsefull erfarenhet och göra skillnad på riktigt
Dina arbetsuppgifter
• Utföra förebyggande underhåll på sängar
• Besikta primärt golvlyftar men kan förekomma på andra typer av hjälpmedel med
• Utföra mindre reperationer
VI SÖKER DIG SOM
Har ett stort tekniskt intresse och gärna erfarenhet av att reparera cyklar, mopeder eller liknande. Du har ett gott handlag med verktyg och trivs med att arbeta självständigt. Du har även en förmåga att följa regler och avtal för att säkerställa en hög kvalitet i ditt arbete. Du bör vara bekväm med att möta människor i olika livsskeenden och kunna bemöta dem med trygghet och flexibilitet.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du:
• Har körkort B och kan köra en mindre servicebil.
• Minst en avklarad gymnasieexamen.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Vår rekryteringsprocess
