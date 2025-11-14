Tekniker till Coromatic Halmstad
Din framtida arbetsgivare
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.
Vad erbjuder rollen?
Vi söker nu en eltekniker till vår produktionsanläggning i Halmstad - en viktig roll i vårt team som producerar och levererar robusta kraftförsörjningslösningar till några av Nordens mest kritiska verksamheter. Din vardag kommer att vara varierad och utvecklande - du arbetar med allt från el- och mekaniska installationer till programmering av styrsystem. Du följer projekt hela vägen - från ritning till färdig lösning - alltid med fokus på kvalitet, funktion och leveransprecision. Som en del av teamet i Halmstad får du engagerade och erfarna kollegor som stöttar varandra i alla lägen. Vi är stolta över vårt samarbete och vår laganda - vi ställer upp för varandra, dygnet runt. Resor inom Norden kan förekomma i samband med montage och driftsättningar - det ger dig också chansen att se våra lösningar i praktiken, direkt hos kund.
Vem är du?Vi tror att du har ett genuint teknikintresse och trivs i en roll med mycket eget ansvar. Du gillar att lösa problem, är noggrann och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi ser gärna att du har: *El-utbildning på gymnasienivå och/eller ECY-certifikat *B-körkort *Goda kunskaper i svenska och engelska *Tidigare erfarenhet är ett plus, men inget krav - rätt inställning väger tyngre!
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2025-12-15. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Alfred på alfred.larsson@effektiv.se
eller 070-9644234
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du inledningsvis att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult tillkundföretaget med chans till förlängning/övertag av kund.
