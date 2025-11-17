Tekniker Stationer - Gotlands Elnät
2025-11-17
Företagsbeskrivning
Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Som anställd hos oss blir du en del av ett större mål: vi arbetar för fossilfrihet på Gotland. Geab är en del av Vattenfall och här jobbar du i en framtidsbransch där alla kompetenser, nya perspektiv och olika erfarenheter behövs.
Geab är ett energibolag som bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 170 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden med våra värderingar i fokus, öppen, aktiv, positiv och säkerhet. Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit.
Om rollen
Rollen har ett stort tekniskt och IT-baserat innehåll där du kommer arbeta med drift och underhåll. Främst mot HVDC anläggningar och dess IT-baserade kontrollutrustning, med tillhörande synkronkompensatorer och 70/10 kV's ställverk där underhåll och felavhjälpning är huvudsaklig uppgift. I rollen ingår även hantering av IT-systemen, reläskydd, kontrollutrustning, underhåll av stora maskiner och HSP-apparater. Beredskap ingår i tjänsten.
I rollen ingår även hantering av reläskydd och kontrollutrustning, samt installation av kontroll- och kraftkablage. Beredskap ingår i tjänsten.
Hos oss finns det goda möjligheter att vidareutveckla sin kompetens i något av våra många specialområden.
Kravspecifikation
Som person ser vi att du tycker om att ta ansvar, är noggrann i ditt arbete och mån om att det du presterar håller hög kvalitet. På Geab sätter vi säkerheten främst, det är därför viktigt att du har högt säkerhetstänk. Du har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi tror att du har
Du har minst en 3-årig gymnasieutbildning med eltekniks inriktning, alternativt motsvarande KY/YH-utbildning.
Erfarenhet från arbete med PLC och automationsteknik, IT-system, elkrafttekniker, industrielektriker, installatör eller liknande.
Mekaniska kunskaper om stora maskiner
Kunskaper i felsökning och kretsschemaläsning.
Erfarenhet av reläskydd och kontrollsystem.
Erfarenhet av IT-system och kommunikationslösningar.
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av HVDC anläggningar är meriterande
Körkort B (manuell) krävs.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Visby
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef: Ulf Nyman, ulf.nyman@geab.vattenfall.se
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare: Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Rolf Ohlsson, Akademikerna. Jeanette Regin, Unionen, tfn 0498-28 50 22 och Patrik Malmquist, SEKO, tfn 0725 756 538.
Välkommen med din ansökan senast 14-12-2025. Urval och intervjuer sker efter löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Att arbeta inom Geab innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många
av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad genomförs en säkerhetsprövning före anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Västra Törnekvior 4B (visa karta
)
621 43 VISBY
Visby - Gotlands Energi AB
9608064