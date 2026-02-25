Tekniker Mobila Maskiner
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Som Tekniker på Mobila Maskiner i Renströmsgruvan blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa hög driftsäkerhet på våra mobila maskiner. Här får du möjlighet att kombinera teknisk problemlösning, analys och förbättringsarbete i en högteknologisk miljö under jord. Rollen är perfekt för dig som vill bidra till en säker, effektiv och modern drift och samtidigt utveckla både arbetssätt och team.
Din roll
I rollen som Tekniker Mobila Maskiner arbetar du för att långsiktigt öka driftsäkerheten på våra mobila maskiner genom förebyggande underhåll, analys av återkommande fel och aktivt förbättringsarbete. Du spelar en viktig roll i att planera, genomföra och dokumentera underhållsaktiviteter enligt uppsatta strategier och rutiner. I akuta situationer agerar du snabbt och lösningsorienterat för att återställa funktion. Rollen inkluderar även tester, kontroller och arbete med rutiner kring garantier samt kvalitets- och miljökrav.
Ditt team
Du blir en del av underhållsorganisationen i Renströmsgruvan och arbetar nära arbetsledare, beredare, mekaniker, ingenjörer och övriga stödfunktioner. Arbetet präglas av tät dialog, gemensamma möten, kunskapsutbyte och ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg, effektiv och hållbar arbetsmiljö. Under pågående arbetsperiod har du kontinuerlig kontakt med kollegorna i skiftlaget.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Stödja arbetsledare i att samordna arbeten med andra intressenter
Delta aktivt i gemensamma möten och säkerställa god kommunikation inom skiftlaget
Planera, genomföra och dokumentera underhållsaktiviteter
Förebygga och åtgärda tekniska fel på maskiner, utrustning och system
Följa upp driftsdata, garantier, felkoder och avvikelser tillsammans med ingenjör
Bidra till förbättringsarbeten och utveckling av rutiner, SOP/FU-mallar och arbetsinstruktioner
Medverka vid besiktningar av mobila maskiner med tredje part
Agera enligt miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav och rapportera avvikelser
Ditt bidrag
Du är analytisk, strukturerad och tekniskt intresserad, med förmåga att se helhet och detaljer samtidigt. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med problemlösning, kommunikation och förbättringsarbete. Du är trygg i att samarbeta med många olika funktioner och tar ansvar för att skapa ordning, kvalitet och säkerhet i både arbetssätt och teknik.
Vi söker dig som har
Gymnasial teknisk utbildning, gärna fordon, mekanik eller motsvarande
Erfarenhet av mekanik, hydraulik, pneumatik och elektronik
God förmåga att analysera tekniska problem och arbeta lösningsorienterat
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är om du har
Eftergymnasial utbildning inom mekanik eller relevant tekniskt område
Erfarenhet av underhållsarbete, industri- eller gruvmiljö
Erfarenhet av Maximo eller andra underhållssystem
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen, kontakta rekryterande chef, John Nilsén, John.Nilsen@boliden.com
Frågor om ansökan Talent Acquisition Partner, Adam Martinez, Adam.Martinez@boliden.com
eller Helen Eklid, Helen.Eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, 073-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, 070-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, 0910-77 40 09.
Sista dag att ansöka är 18 mars 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten innefattar hantering av sprängämnen genomförs särskild bakgrundskontroll enligt MCF:s regelverk.
Representanter från rekryteringsföretag ombeds vänligen att avstå kontakt.
