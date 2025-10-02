Tekniker med kompetens inom elektronik sökes!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2025-10-02
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är en kompetent tekniker med bakgrund inom el- och elektronik för att arbeta hos vår kund i Arboga som är ett av nordens största teknikkonsultbolag. Här får du möjligheten att bli en del av ett engagerat team som säkerställer stabil leverans av elektronisk renovering och underhåll av avancerade spaningsradarsystem inom försvarsindustrin.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att arbeta med avancerat verkstadsunderhåll, där fokus ligger på renovering av elektronik på komponentnivå inom spaningsradarsystem. Du kommer att arbeta med både ny och äldre teknik, säkerställa funktionalitet och bidra till att kritiska system fungerar praktiskt och efter kunds önskemål. Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor i verkstaden som är erfarna tekniker, samtidigt som du har ett nära samspel med teamets ingenjörer. Tillsammans ansvarar ni som team för att spaningsradarsystemen fungerar som bäst när de behövs som mest, för Sveriges säkerhet.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en långsiktig karriärmöjlighet hos vår kund, som inleds med anställning hos oss på Academic Work. I denna roll får du möjligheten att arbeta med komplex teknik i en stimulerande miljö. Medarbetarna hos vår kund känner en stark mening med deras arbete med tanke på att kunderna återfinns inom försvarsindustrin, det civila och det offentliga - här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt för Sveriges säkerhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete innefattar underhåll och reparation av elektroniska system på komponentnivå, med fokus på avancerade radarsystem. Du kommer att utföra mätning, lödning och dokumentation av dina elektroniska reparationer, vilket utförs direkt i verkstadsmiljön. Nedan listas exempel på arbetsuppgifter du kan förväntas utföra.
• Löda och byta ut komponenter på kretskort.
• Utföra mätningar på elektroniska komponenter med precision.
• Eskalera behov av reservdelar vid behov för att utföra reparation.
• Genomföra slutprov efter reparation för att säkerställa funktionalitet.
• Dokumentering och avrapportering av ditt arbete i vår kunds ERP-system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har, som minst, grundläggande förståelse för elektronik och relevant terminologi som tillhör elektronikens lära.
• Har erfarenhet av att arbeta hands on med elektroniska lösningar som för tjänsten bedöms vara relevant.
• Har en god förståelse för elscheman och elsäkerhet.
• Behärskar svenska- och engelska språket flytande.
• Har avancerad systemvana och god datorvana.
• Innehar B-körkort.
Ovan nämnda krav tror vi att du uppfyller genom att inneha några års arbetslivserfarenhet, alternativt innehar en relevant utbildning inom el- och elektronik i kombination med ett privat intresse där du på egen hand arbetat med ovan nämnda krav.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från arbete med telekommunikation eller el-tele mekanik.
• Erfarenhet av att renovera äldre elektronisk utrustning på komponentnivå.
• Avancerad instrumentkunskap, inklusive tolkning av vågformer och signaler.
Vem är du som person?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en ansvarstagande person som tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de utförs noggrant och med hög kvalitet. Du har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att lösa tekniska utmaningar. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både kollegor och kunder, är du en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vidare har du en personlig mognad som tillåter tålamod.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett ledande teknikkonsultbolag som arbetar med tung och unik teknik inom försvarsindustrin, det civila och det offentliga. De fokuserar på att renovera elektronik för avancerade radarsystem. Rollen kräver säkerhetsklassning. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9537209