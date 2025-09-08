Tekniker med intresse för brandlarm
Är du fastighetsskötare, tekniker eller liknande och har stött på kvartalsprover inom brandlarm? Är du tekniskt intresserad och tycker om att vara ute och träffa kunder? Då kan den här rollen vara något för dig!Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Vår kund är ett familjeägt företag med cirka 30 anställda och levererar helhetslösningar inom brand och utrymningsteknik till stora som små verksamheter. Inom bolaget finns stora möjligheter att utvecklas.
Om tjänsten som Tekniker
Som Tekniker blir ditt primära fokus att utföra kvartals- och årskontroller av brandlarm. Du bokar dina besök, sköter dialogen med kund och informerar om eventuella åtgärder. Du skriver protokoll och dokumentation och utför även olika typer av åtgärder för att kontrollen ska bli godkänd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Utföra kvartals- och årskontroller av brandlarm.
Sköta dialog med kund innan, under och efter ett besök.
Skriva protokoll och dokumentation.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett års erfarenhet av kvartals- och årskontroller av brandlarm. Troligen har du arbetat som Brandlarmstekniker, Fastighetstekniker eller liknande och vill lära dig mer om brandlarm. Du har B-körkort och behärskar både svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Som person ser vi att du är strukturerad, driven, kommunikativ och social.
Viktigt för tjänsten är:Minst ett års erfarenhet av kvartals- och årskontroller av brandlarm.
B-körkort.
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.Placering: StockholmLön: Enligt överenskommelse.
I rollen blir du anställd som konsult hos Needo i 6 månader för att sedan överrekryteras av vår kund. Så ansöker du
