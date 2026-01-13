Tekniker inom svagström
Är du i början av din karriär som svagströmstekniker / liknande tjänst och har ett intresse för nätverk, fiber och säkerhetssystem? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett växande installationsbolag som erbjuder helhetslösningar inom svagström, fiber och nätverk. De arbetar nära sina kunder och kombinerar teknisk kompetens med personligt engagemang. Kvalitet, säkerhet och samarbete står alltid i fokus, oavsett om det gäller större projekt eller mindre serviceuppdrag.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänstenDu blir en del av ett drivet team som arbetar med installation, service och driftsättning av svagströmslösningar, främst i kommersiella fastigheter, kontor och nyproduktioner.
• Dina arbetsuppgifter inkluderar kabeldragning, kanalisation och koppling av data-, fiber- och telesystem, installation och svetsning av fiber samt montage och driftsättning av larm- och nätverksutrustning.
• Du arbetar nära en arbetsledare och samarbetar med kollegor som värdesätter ordning, kvalitet och säkerhet.
• Att läsa ritningar och dokumentera relationer är en naturlig del av arbetet.
Du erbjuds
• En trygg anställning i ett växande installationsbolag.
• God gemenskap och kollegor med hög yrkesstolthet.
• Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom fiber, nätverk och säkerhetssystem.
• Varierande arbetsdagar med både projekt och serviceuppdrag.
• En arbetsplats som värdesätter kvalitet, ansvar och laganda.
Vi söker dig som
• Minst 1 års erfarenhet inom svagström, fiber, tele eller larminstallation - erfarenhet som lärling/praktikant inom området räknas också.* Har praktisk erfarenhet inom fastigheter och byggmiljö, inte elinstallation i datahallar eller industri.* Kan läsa ritningar och förstå tekniska beskrivningar.* Är noggrann, ansvarstagande och har känsla för kvalitet.* Har ett genuint tekniskt intresse och vilja att utvecklas vidare.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Ute på projekt i Stockholm län
