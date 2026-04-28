Tekniker inom mätteknik

Intertek Semko AB / Elektronikjobb / Västerås
2026-04-28


Som tekniker inom mätteknik får du en bred och varierad roll där du kombinerar praktiskt arbete, kundkontakt och administrativa uppgifter. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ett kompetent team av ingenjörer och mättekniker.
Arbetet innebär även kundbesök vilket medför cirka 15-20 resdagar med övernattning per år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Utföra kalibrering och service av olika typer av mätinstrument

Verifiera överensstämmelse mot standarder, kundkrav och specifikationer

Dokumentera och sammanställa certifikat samt mätprotokoll

Kalibrera och justera mätinstrument i labb och hos kund

Felsöka och genomföra åtgärdsanalyser vid reklamationer

Du blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet och precision i vårt arbete, samtidigt som du bidrar till att utveckla våra interna processer.
Vem är du?
Du trivs i en roll med variation och ansvar, och har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt. Du är kommunikativ och känner dig trygg i dialogen med kunder.
Vi ser gärna att du:

Har en teknisk utbildning och/eller intresse för teknik och praktisk fallenhet

Är noggrann och kvalitetsmedveten

Trivs med både självständigt arbete och teamwork

Har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och grundläggande engelskkunskaper för att kunna läsa arbetsrelaterad information

Datorvana och erfarenhet av Officepaketet

Har B-körkort

Varför du ska välja Intertek:

En arbetsmiljö som är både innovativ och samarbetsinriktad

Löpande professionell utveckling och möjligheter att lära dig nytt

Konkurrenskraftig ersättning enligt kollektivavtal och ett gediget förmånspaket

Intertek är en ledande global leverantör av Total Quality Assurance till industrier världen över. Vårt globala nätverk levererar innovativa och skräddarsydda lösningar inom kvalitetssäkring, testning, inspektion och certifiering för våra kunders verksamheter och leveranskedjor. Med 125 års erfarenhet erbjuder Intertek lösningar för elektriska produkter genom ett omfattande globalt nätverk av ackrediterade laboratorier för att säkerställa kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Globala tillverkare av ledande varumärken litar på Intertek för snabbare, enklare och mer kostnadseffektiva tjänster. Vår verksamhet sträcker sig över ett brett spektrum av branscher såsom medicinteknik, belysning, förnybar energi, värme/kyla/ventilation, hushållsapparater & elektronik, uppkopplade produkter (IoT), industriell utrustning, brandsäkerhet & säkerhet, IT- och telekomutrustning samt trådlösa enheter.
Interteks globala nätverk av laboratorier sysselsätter världsledande experter inom våra områden som levererar testning och certifiering av högsta kvalitet, vilket överträffar våra kunders förväntningar och banar väg för deras produkters framgång.
Redo att göra skillnad? Ansök idag och bli en del av ett team där ditt arbete gör skillnad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Intertek Semko AB (org.nr 556024-0599), https://interteksemkoab.teamtailor.com
Forskargränd 8 (visa karta)
722 26  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Intertek

