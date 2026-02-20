Tekniker inom dörr/portautomation till OpenUp AB
2026-02-20
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Är du tekniskt intresserad, gillar att lösa problem och söker en flexibel heltidsroll där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi letar efter!
Som tekniker hos OpenUp kommer du bland annat att:
Arbeta med montering och installation av främst slag- och skjutdörrsautomationer.
Utföra felsökning och genomföra löpande service- och underhållsarbete.
Hantera arbetsuppgifter kopplade till övriga produkter i vår breda portfölj.
Arbetet är varierat och kombinerar självständiga uppdrag med nära samarbete tillsammans med dina kollegor.
Anställningsvillkor
Heltid, med start omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: måndag-fredag kl. 07:00-16:00, med viss flexibilitet
Du utgår hemifrån, och tjänsteresor med övernattning förekommer ibland
Innan du börjar får du en introduktionsutbildning i Jönköping
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat blir direktanställd av OpenUp.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du trivs hos oss om du:
Har ett tekniskt intresse och tycker om att lösa problem
Är självgående, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med kundkontakt och har ett professionellt bemötande
Kan hantera varierande arbetsmiljöer och ibland stressiga situationer
Meriterande bakgrund: installation, el, automation, mekanik eller annan tekniskt inriktad erfarenhet.
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
Hos OpenUp AB får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter ansvar, trygghet och laganda. Här finns stora möjligheter att växa för rätt person.
