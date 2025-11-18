Tekniker inom Automation och Formsprutning
Är du en tekniker med ett skarpt problemlösningssinne och ett genuint intresse för teknik, produktion och optimering? Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där du får använda och utveckla din kompetens inom både automation och formsprutning? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Vi söker en engagerad Tekniker inom Automation och Formsprutning - en roll som passar både dig som är specialiserad automationstekniker, dig som är erfaren maskinställare inom formsprutning, eller dig som besitter en kombination av båda kompetensområdena.
I rollen ansvarar du för att säkerställa en stabil, effektiv och kvalitativ produktion genom att:
Ställa, felsöka och optimera automationsutrustning och formsprutningsmaskiner
Utföra löpande förbättringsarbete för att höja driftsäkerhet, produktivitet och kvalitet
Bidra till ett proaktivt arbetssätt där tekniska avvikelser hanteras snabbt och effektivt
Samarbeta nära produktion, underhåll och teknikteam för att driva utveckling och förbättringar
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från industriproduktion och en bakgrund inom något av följande områden:
Automationsteknik / robotik
Formsprutning / maskinställning
Mekanik, el eller industriell produktion
Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera tekniskt hantverk med förbättringsarbete. Har du erfarenhet inom både automation och formsprutning är det ett stort plus.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en högteknologisk och växande verksamhet
Möjlighet att arbeta brett och utvecklas inom både automation och formsprutning
Ett engagerat team med god stämning och korta beslutsvägar
Goda möjligheter till kompetensutveckling
