Tekniker | ForMotion
Össur Nordic AB / Finmekanikerjobb / Stockholm Visa alla finmekanikerjobb i Stockholm
2026-07-10
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ForMotion – Feel Good, Grow, Be InspiredPubliceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som Tekniker är dina arbetsuppgifter bland annat att tillverka ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser och proteser. Du kommer att arbeta varierat med olika typer av material som plast, metall, läder, filt och silikon. Som tekniker arbetar du både självständigt och i team. Vi arbetar löpande med att utveckla vår verksamhet, det kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer, vilket du också kommer vara delaktig i.
Vem vi söker
Avklarad gymnasial utbildning
Intresse för hantverksyrket
Flytande språkkunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Mycket god datorvana
Det är meriterande ifall du tidigare har arbetat med hantverk
Som person ser vi att du är noggrann, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs att arbeta både självständigt såväl som i team. Du är mån om att ge bästa möjliga service samt att tillverka hjälpmedel med hög kvalité. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation, flexibilitet och att du gillar att arbeta i en organisation som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi erbjuder personlig utveckling och kliniska karriärmöjligheter både lokalt på kliniken. Du kommer att arbeta på en dynamisk arbetsplats tillsammans med ett gäng kunniga och engagerade kollegor som gillar att ha kul på jobbet. Du kommer dessutom att ha ett varierande och givande arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. 6 månaders prövotid tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal.Så ansöker du
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.
Vi på ForMotion har som vision att vara det ledande företaget inom ortopedteknisk verksamhet. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Össur Nordic AB
(org.nr 556483-4173)
Sjukhusbacken 4 (visa karta
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118 83 STOCKHOLM Arbetsplats
ForMotion SÖS Jobbnummer
9999953