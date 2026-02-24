Tekniker
2026-02-24
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
, Karlshamn
, Karlskrona
, Kalmar
, Vetlanda
Toyota Sydost söker nu en tekniker till vår anläggning i Ystad.
Vill du arbeta med ett av världens starkaste varumärken inom bilbranschen och vara en del av ett engagerat team med höga ambitioner? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

Om tjänsten
Som tekniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparation av personbilar och transportbilar enligt Toyotas riktlinjer och kvalitetskrav. Du är en viktig del av verkstadens dagliga produktion och bidrar till hög kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Vi befinner oss i en bransch i snabb teknisk utveckling där digitala arbetssätt, systemstöd och uppkopplade fordon är en naturlig del av vardagen.Dina arbetsuppgifter
* Service enligt servicescheman
* Felsökning med diagnosutrustning
* Reparationer och mekaniskt arbete
* El- och hybridrelaterade arbeten
* Garantiarbeten enligt tillverkarens riktlinjer
* Dokumentation i affärssystem och digitala verktyg
* Bidra till ordning, säkerhet och struktur i verkstaden
Vi söker dig som
* Är utbildad fordonstekniker eller har motsvarande erfarenhet
* Har god teknisk förståelse och systemvana
* Har en positiv inställning till att utvecklas och lära dig nytt
* Är öppen för att arbeta digitalt och använda moderna system och arbetssätt
* Arbetar noggrant, strukturerat och ansvarstagande
* Har B-körkort (manuell)
* Erfarenhet av Toyota, hybrid- eller elbilar är meriterande men inget kra
Vi erbjuder
* En stabil arbetsgivare med stark framtidstro
* Utbildning genom Toyota Academy
* Moderna verktyg och diagnossystem
* Ett engagerat team med korta beslutsvägar
* Marknadsmässiga villkor
Placeringsort och omfattning
Tjänsten är placerad i Ystad och är en heltidstjänst (Tillsvidareanställning), vi tillämpar provanställning.
Tillträde efter överenskommelse men gärna så snart det går. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi arbetar med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Toyota Sydost är ett privatägt bolag med anläggningar runt om i sydöstra Sverige. Vi arbetar utefter de grundläggande principerna respekt, ärlighet, ansvar, professionalism och inkludering. Dessa genomsyrar allt vi gör - i vår kontakt med kunder, hur vi agerar mot varandra och hur vi utför vårt arbete. Vi är mycket stolta över våra varumärken och sätter stort värde i att utföra service, reparationer, försäljning och övriga tjänster med högsta kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa att skapa Sveriges trivsammaste arbetsplats och även Sveriges nöjdaste kunder
• B (Personbil)
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil och Motor i Sydost AB
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Platschef
Richard Nordfeldt 0411-648 89
9761016