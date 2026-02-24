Tekniker
Vill du arbeta i en varierande roll där både teknik och samarbete står i fokus? Vi söker nu en tekniker till vårt team för eftermiddags- och kvällsarbete med arbetstid kl. 14:00-00:00.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Underhåll och enklare reparationer av maskiner (både el och mekanik).
Att bistå teamet i driften när maskinerna är i gång.
Att bidra till en säker och smidig produktion under eftermiddags- och kvällsskiftet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har ett tekniskt intresse och gärna erfarenhet av maskinunderhåll.
Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och vill utvecklas inom både el och mekanik.
Du trivs med att arbeta i team och är flexibel samt hjälpsam där det behövs.
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande arbete med både självständiga uppgifter och samarbete i ett engagerat team.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom maskinteknik.
En arbetsplats där du gör skillnad varje dag.
Tjänsten är förlagd till eftermiddags- och kvällstid kl. 14:00-00:00.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
