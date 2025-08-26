Teknikchef Vattenfall Vattenkraft Norden
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 580 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25% av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!
Vattenkraften utgör en grundpelare i Sveriges elsystem. Tack vare dess flexibilitet och reglerbarhet kan våra anläggningar leverera både baskraft och reglerkraft - en förmåga som blir allt viktigare i takt med att energisystemet förändras och behovet av balans ökar.
För att möta framtidens krav behöver vår flotta av vattenkraftverk och dammar kontinuerligt förnyas. Samhället står inför en omfattande omställning för att nå klimatmålen, vilket kräver både mer el och ökad reglerförmåga. Vi har höga ambitioner att vidareutveckla och bygga ut vattenkraften inom våra befintliga anläggningar.
Nu rekryterar vi Teknikchef till Vattenfall Vattenkraft Norden
Teknikenheten ska genom balanserade investeringar och teknikstyrning bidra till en effektiv och hållbar elproduktion med hög tillgänglighet - både på kort och lång sikt - samt säkerställa att Vattenfall Vattenkraft uppfyller det som krävs för omvärldens acceptans och förtroende, såsom bland annat dammsäkerhet i världsklass och ett hållbart miljöarbete.
Du kommer att ingå i Vattenfall Vattenkrafts ledningsgrupp och leda en enhet som består av fyra avdelningar och cirka 75 medarbetare. Fyra chefer rapporterar till dig och leder avdelningarna:
Anläggningsförvaltning
Dammsäkerhet
Miljö
Kraftstationsteknik.
Som ledare för Teknikenheten är du intresserad av att dra nytta av lärdomar både inom och utanför verksamheten för att hela tiden förbättra arbetssätt och inriktningar.
Kravspecifikation
Vi söker en engagerad ledare med passion för ständig utveckling och förmåga att skapa resultat tillsammans med andra. I rollen som ledare sätter du tydliga mål och förväntningar i linje med vår strategiska utvecklingsplan och våra värderingar, där ansvarstagande är centralt.
Du har en ingenjörsbakgrund, antingen som högskole- eller civilingenjör, och har under din karriär utvecklat ett modigt och tydligt ledarskap. Din styrka ligger i din analytiska förmåga, din kommunikationsstil och din förmåga att bygga starka relationer med olika intressenter. Du har gedigen erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling, leda andra chefer och arbeta i ledningsgrupper. Ditt engagemang för teknik, hållbarhet och ledarskap genomsyrar ditt arbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från storskalig industriell verksamhet och erfarenhet från energibranschen i synnerhet. Har du dessutom arbetat med teknikområden som anläggningsförvaltning, elproduktion och vattenkraft så kan det vara meriterande. Du är affärsdriven, delar gärna med dig av din kunskap och motiveras av att utveckla andra i sina roller. Du har en god förmåga att samordna och se helheten i strategiska sammanhang. Du är trygg i att leda i förändring och hantera komplexa arbetsflöden.
Som erfaren ledare är du aktiv, öppen och initiativrik, med ett starkt säkerhetsfokus. Du värdesätter gemensamma arbetssätt och har ett naturligt driv för kontinuerliga förbättringar. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska (tal och skrift).
Placeringsort
Tjänsten är placerad i Solna eller Luleå. Resor i tjänsten är vanligt förekommande, du har körkort (B).
Mer information
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lovisa Fricot Norén, VD Vattenfall Vattenkraft eller Ann-Louise Wiklander, HR-chef. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 14 september, 2025!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor, du svarar på några inledande frågor och bifogar ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
