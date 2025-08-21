Teknikansvarlig Geoteknik
Om rollen
Vill du jobba för en hållbar framtid? Du är välkommen att hjälpa oss lösa några av de största utmaningarna som samhällen, företag och människor över hela jorden möter just nu. Vi använder vår unika kombination av teknisk expertis och erfarenhet för att leverera robust infrastruktur och resurseffektiva, koldioxidsnåla lösningar för dagens och morgondagens samhällen.
Rambolls strategi är att vara - "The Partner for Sustainable Change" - och söker nu dig som vill vara med på vår resa och arbeta för en mer hållbar framtid.
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din kunskap i en utvecklande och inspirerande miljö där vi ser fram emot att bidra till din fortsatta utveckling. Vi välkomnar dig till ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus. Till din hjälp har du drivna kollegor med lång erfarenhet och en organisation vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden. Vi är övertygade om att vi kan berika varandras utveckling och tillsammans arbeta för ett mer hållbart samhälle.
Konsultrollen
Du kommer att tillhöra en av våra lokala geoteknikgrupper, i Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg eller Luleå. Oavsett var du hamnar så har vi ett nära samarbete nationellt där vi är 40+ Geotekniker. Vi arbetar både i lokala och i nationella multidisciplinära uppdrag, alltifrån utredningar i tidiga skeden till i byggstöd i produktionsskedet. Är du intresserad av att arbeta internationellt så finns det stora möjligheter till det också.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stabilitetsberäkningar, sättningsberäkningar och bärighetsberäkningar
Konsultation avseende geotekniska frågeställningar direkt till kunder och som projektmedlem i multidisciplinära projekt
Teknikledning som uppdragsledare eller teknikansvarig
Säkerställa kvalitet i uppdrag, både i eget arbete och som granskare
Arbeta med innovation och utveckling för hållbara lösningar nationellt och internationellt.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du har arbetat som Uppdragsledare och/eller teknikansvarig i några år och trivs i den rollen
Du kan kommunicera på svenska och engelska, både i skrift och tal.
Du har ett intresse för att söka nya hållbara tekniska lösningar i uppdrag
Trivs i att samarbeta med andra i kombination med att genomföra självständigt arbete
Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot geoteknik eller liknande
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
